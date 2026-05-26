Dvadeset-četvorogodišnji Francuz je – naime – svoje formativne teniske godine proveo živeći i trenirajući u Srbiji, pod budnim okom jednog od glavnih trenera “Teniske akademije Tipsarević” Nemanje Lalića.

Od njegove 12. do 17. godine njegov otac je službovao u jednom od međunarodnih lanaca iz industrije supermarket u Beogradu, a sa 14 godina se priključio radu akademije u vlasništvu nekada osmog igrača sveta.

Vreme provedeno u Srbiji je značajno uticalo na njegovu borbenost i teniski identitet – po sopstvenim rečima – dok analitičari i treneri često primećuju da njegov stil igre mogo više podseća na klasičnu istočnoevropsku/srpsku tenisku školu nego na tradicionalni francuski stil koji se više oslanja na finesu. Ljubitelj igre iz razmena sa osnovne linije, borben i sposoban da se duboko fokusira na više različitih ciljeva u meču, Roaje je naučio kako se “preživljava” u svetu tenisa na srpski način – što ga čini izuzetno opasnim protivnikom Novaku Đokoviću, još uvek nedovoljno “u svom elementu “ posle dugog odsustva iz takmičarkog pogona na turneji.

U procesu njegovog napredovanja kroz ATP rang-listu, Roaje je svoj prvi čelendžer u karijeri osvojio u rumunskom gradu Sibiuu - pobedivši tada francuskog igrača srpskog porekla Luku Pavlovića. Na turnirima ITF serije, izgubio je 2022. godine u finalu Antalije protiv nove srpske zvezde Hamada Međedovića. Francuz ove godine ima 9 pobeda i 7 poraza na šljaci (Novak 1-1), prošavši najbolje na Čelendžeru Oeiraš 3 (finale protiv Safiulina), i nastojaće da se sa aktuelnog 74 mesta vrati barem na svoj najbolji plasman – 20 pozicija bolji.

Ipak, ako može, neka te planove odloži za neku drugu priliku…

(Vuk Brajović)