Rolan Garos ponovo je postao nerešiva enigma za Danila Medvedeva, Grend Slem šampiona i bivšeg broja jedan, koji je čak tri puta u poslednjih pet godina ispao već na samom startu turnira.

Ovog puta, u meču punom oscilacija i preokreta, Medvedeva je savladao apsolutni autsajder Adam Volton rezultatom 6:2, 1:6, 6:1, 1:6, 6:4, nakon 202 minuta igre.

Posle poraza, ruski teniser je govorio o razlozima eliminacije i toku meča:

„Nije ovo bio lak meč, nisam igrao svoj najbolji tenis. On je u nekim trenucima igrao dobro, u nekim trenucima ne baš tako dobro, a ja sam uspevao da preuzmem kontrolu nad mečom kada on nije igrao najbolje. Nisam uspeo da podignem nivo igre dovoljno da bih dobio ceo meč, i zato sam izgubio“, rekao je Medvedev.

Na pitanje da li je vrućina uticala na rezultat, Medvedev je to odbacio.

„Ne, osećao sam se okej na vrućini. Da se razumemo — nikome nije lako da igra po ovakvoj vrućini, ali meni je bilo okej. Imao sam osećaj da smo bili ‘sveži’, trčali smo na sve loptice, niko nije imao grčeve ili nešto slično. Ne mislim da je vrućina odigrala bilo kakvu ulogu, osim što je prosto malo drugačije igrati na šljaci po vrućini“, objasnio je on.

Medvedev je komentarisao i navode da na Rolan Garosu ima manje prostora iza osnovne linije.

„Možda bi mi značilo da sam imao metar više, ali ne mislim da je to zbog linijskih sudija. Radi se o sintetičkim ciradama za terene, one oduzimaju prostor. Da sam imao taj jedan metar, značilo bi mi, ali ne mislim da bi to promenilo ishod meča. Što je teren veći – to mi više leži, jer onda možeš da biraš poziciju na njemu“, rekao je Medvedev.

Na pitanje o velikim oscilacijama u formi, Medvedev je odgovorio:

„Svaki turnir ima drugačiji teren, drugačije loptice… Ja mogu biti drugačiji svakog dana. Ne volim da ustajem rano i obično pružam slabije partije kada ustanem u 6:15 ujutru. Volim da spavam duže“, rekao je kroz objašnjenje.

Dodao je i da njegova igra zavisi od uslova:

„U tenisu moraš da se prilagođavaš stvarima — ponekad nisam dovoljno dobar u tome, a ponekad jesam. Moj tenis zavisi od nekoliko stvari koje ne mogu da kontrolišem. Ako loptica ‘ne ide’, ja nemam snagu da je nateram da ide kao što to radi Janik Siner. Kod njega je svejedno — on prilagodi snagu i igra isto“, istakao je Medvedev.

Na pitanje da li postoji problem sa pritiskom ili emocijama na najvećim turnirima, Medvedev nije bio siguran.

„Moguće je. Ali i dalje osećam da sam generalno dobar na grend slemovima. Mogu da izgubim u prvom kolu, ali to ne znači da sam izgubio sposobnost da igram dobro. Verujem da to može da se vrati u bilo kom trenutku“, rekao je on.

„Mislim da je igra na grend slemovima danas drugačija nego pre pet godina i da mi to ne odgovara u potpunosti. Zato mi je teško da uhvatim ritam“, objasnio je Medvedev.

Na pitanje da li bi ikada razmislio da preskoči Rolan Garos, bio je jasan:

„Ne, nikako. Igraću sve grend slemove osim ako ne budem povređen. Možda bih trebalo da odigram neki turnir pre Rolan Garosa, to je jedina stvar o kojoj ću razmisliti za sledeću godinu“, zaključio je Medvedev.

