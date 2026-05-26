Kiz, 19. teniserka sveta, pobedila je posle 70 minuta.

Ona je četiri puta oduzela servis Belgijanki, koja nije uspela nijednom da joj oduzme servis.

Kiz će u drugom kolu igrati protiv hrvatske teniserke Antonije Ružić, koja je pobedila Amerikanku Ešlin Kruger 3:6, 6:2, 6:2.

Nemački teniser Jan-Lenard Štruf plasirao se u drugo kolo, pošto je pobedio Kazahstanca Aleksandra Bublika 7:5, 6:7, 6:4, 7:5.

Štruf je pobedio posle tri sata i 10 minuta.

On je sedam puta oduzeo servis Bubliku, koji je napravio četiri brejka.

Štruf će u drugom kolu igrati protiv Portugalca Žajmea Farije, koji je pobedio Kanađanina Denisa Šapovalova 6:4, 7:5, 6:4.

U drugom kolu je i Ruskinja Ana Kalinskaja, pobedom protiv domaće takmičarke Lois Buason 6:2, 6:2.

Njena protivnica biće sunarodnica Alina Kornejeva, koja je pobedila Italijanku Elizabetu Kočjareto 6:3, 6:3.

(Beta)

Rolan Garos, ulaz u teniski kompleks Izvor: Kurir