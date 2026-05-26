Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Kiz, 19. teniserka sveta, pobedila je posle 70 minuta.

Ona je četiri puta oduzela servis Belgijanki, koja nije uspela nijednom da joj oduzme servis.

Kiz će u drugom kolu igrati protiv hrvatske teniserke Antonije Ružić, koja je pobedila Amerikanku Ešlin Kruger 3:6, 6:2, 6:2.

Nemački teniser Jan-Lenard Štruf plasirao se u drugo kolo, pošto je pobedio Kazahstanca Aleksandra Bublika 7:5, 6:7, 6:4, 7:5.

Štruf je pobedio posle tri sata i 10 minuta.

On je sedam puta oduzeo servis Bubliku, koji je napravio četiri brejka.

Štruf će u drugom kolu igrati protiv Portugalca Žajmea Farije, koji je pobedio Kanađanina Denisa Šapovalova 6:4, 7:5, 6:4.

U drugom kolu je i Ruskinja Ana Kalinskaja, pobedom protiv domaće takmičarke Lois Buason 6:2, 6:2.

Njena protivnica biće sunarodnica Alina Kornejeva, koja je pobedila Italijanku Elizabetu Kočjareto 6:3, 6:3.

(Beta)