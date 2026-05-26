Američka teniserka Džesika Pegula nije večeras uspela da se plasira u drugo kolo Rolan Garosa u Parizu, pošto je izgubila od 83. teniserke sveta Britanke Kimberli Birel posle tri seta, 6:1, 3:6, 3:6.

Peta teniserka sveta izgubila je posle sat i 45 minuta.

Džesika Pegula

Ona je dobro počela, prepustila je protivnici jedan gem u prvom setu i povela u meču.

Birel je posle toga zaigrala bolje, prvo je vratila brejk u četvrtom gemu za 2:2, a zatim je napravila novi brejk za vođstvo 5:3 u drugom setu. Posle toga je osvojila gem na svoj servis i izjednačila.

Posle brejkova u trećem i sedmom gemu Birel je povela 5:2. Pegula je u osmom gemu uspela da vrati brejk, ali joj je u narednom gemu protivnica ponovo oduzela servis i posle druge meč lopte Birel se plasirala u drugo kolo.

Njena protivnica biće Ukrajinka Oleksandra Olejnikova, koja je pobedila Ruskinju Elenu Pridankinu 6:1, 6:2.

