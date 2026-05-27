"NOVAČE, ZNAŠ LI DA MAKRON ISTO TO RADI" Đokovića uporedili sa predsednikom Francuske, usledila urnebesna reakcija! Studio eksplodirao od smeha! (VIDEO)
Novak Đoković otkrio je javno da ima problem koji ga prati godinama — kašnjenje!
Srpski as je gostujući u jednoj francuskoj emisiji potpuno opušteno pričao na tečnom francuskom jeziku, a onda je usledio trenutak koji je nasmejao sve u studiju.
Novak je priznao da često kasni, ali je pokušao i da se opravda.
„Ponekad imam problem sa kašnjenjem. Danas ipak nisam zakasnio, rekli su mi da dođem u 7.30, stigao sam u 7.35. Ma dobro, pet minuta gore-dole, to je u Francuskoj prihvatljivo“, rekao je Đoković kroz osmeh.
Međutim, pravi šou nastao je kada mu je jedan od gostiju dobacio da isto radi i predsednik Francuske Emanuel Makron, koji je takođe poznat po tome da često kasni.
Novak je ostao zatečen, pa je kroz smeh pitao:
„Ozbiljno? Dobro, je l’ to kompliment ili nije?“
Kada je dobio odgovor da jeste, Đoković je samo kratko poručio:
„Aha, onda je sve u redu!“
Publika u studiju prasnula je u smeh, a snimak je ubrzo postao hit na društvenim mrežama. Mnogi su komentarisali da je Novak još jednom pokazao zašto ga ljudi vole — zbog spontanosti, šarma i sposobnosti da se našali i na svoj račun.