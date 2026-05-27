Novak Đoković otkrio je javno da ima problem koji ga prati godinama — kašnjenje!

Srpski as je gostujući u jednoj francuskoj emisiji potpuno opušteno pričao na tečnom francuskom jeziku, a onda je usledio trenutak koji je nasmejao sve u studiju.

Novak je priznao da često kasni, ali je pokušao i da se opravda.

„Ponekad imam problem sa kašnjenjem. Danas ipak nisam zakasnio, rekli su mi da dođem u 7.30, stigao sam u 7.35. Ma dobro, pet minuta gore-dole, to je u Francuskoj prihvatljivo“, rekao je Đoković kroz osmeh.

Međutim, pravi šou nastao je kada mu je jedan od gostiju dobacio da isto radi i predsednik Francuske Emanuel Makron, koji je takođe poznat po tome da često kasni.

Novak je ostao zatečen, pa je kroz smeh pitao:

„Ozbiljno? Dobro, je l’ to kompliment ili nije?“

Kada je dobio odgovor da jeste, Đoković je samo kratko poručio:

„Aha, onda je sve u redu!“

Publika u studiju prasnula je u smeh, a snimak je ubrzo postao hit na društvenim mrežama. Mnogi su komentarisali da je Novak još jednom pokazao zašto ga ljudi vole — zbog spontanosti, šarma i sposobnosti da se našali i na svoj račun.

1/5 Vidi galeriju Novak Đoković