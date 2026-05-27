Braneća šampionka Kori “Koko” Gof visoko je poletela na samom startu turnira, ubedljivo pobedivši dragu joj prijateljicu i dubl-specijalistkinju Tejlor Tauzend rezultatom 6:4 6:0 na Centralnom stadionu “Filip Šatrije” u sred još jednog paklenog dana u Parizu. Za divno čudo, sa medijima se nije pričalo o zabavi pod tematskim naslovom “Crna žurka – Edicija Rolan Garos” (samo za crnopute tenisere – i u čast onih koji će posebno obeležiti ovaj turnir) čija je suorganizatorka bila njena protivnica, a koji je izazvao izuzetno puno kontroverzi – već, predvidivo – opet o toploti…

Kako Gof potiče sa vrele Floride, pitali su je da li je istina da uživa da igra na vrućini, i da li bi zaista želela da ovako toplo ostane što duže – dok se ostali muče u ovim uslovima?

“Da, iskreno, to izgleda smešno. Kad sam videla da će biti toplo, to su uslovi u kojima se dobro snalazim i gde mogu da napredujem, upravo zbog odrastanja na Floridi. Znam da neki ljudi pokušavaju da treniraju rano ujutru, ali ja ponekad namerno pokušavam da treniram u jeku dana, čak i ako je kraće, samo da bih se navikla na toplotu. Mislim da se neki ljudi muče da igraju po toploti zato što provedemo ceo evropski deo sezone igrajući u uslovima koji nisu topli, i onda odjednom postane ekstremno vruće. Osećam da su tela većine ljudi trenutno u stanju šoka. Bude prilično toplo i na Ju-Es Openu, ali imam utisak da se to tamo ne vidi u tolikoj meri. Uz to, vi u Evropi ne volite klima-uređaje, tako da imam osećaj da se konstantno — čak i u restoranima, svuda — znojim i tuširam četiri puta dnevno. Evo, istuširala sam se pre ovoga, a moraću ponovo i posle. Mislim da je problem u tome što ovde ne možemo da pobegnemo od vrućine. Čak ni u onim frižiderima na terenu pića ne mogu da se ohlade. Mislim da ću morati da tražim više leda za sledeći meč”, duhovito odgovara Gof.

Iako je jedna od najpristojnijih igračica na turneji, još uvek je u sećanju svih sekvenca sa kamera iz hodnika u Melburn Parku kada Koko razbija reket o pod posle “potpunog raspada” od 59 minuta u porazu u četvrtfinalu od Elene Svitoline. Možda i u vezi sa diskusijom koja je usledila posle toga, (direktorka turnira) Ameli Morezmo je izjavila da nema planova za postavljanje dodatnih kamera u privatne prostorije za igrače ovde. Kada se osvrneš na Australiju, nakon onoga što se desilo, da li si dobila bilo kakav odgovor od turnira u vezi sa tom situacijom, pa čak i izvinjenje?

“Ne, nisam dobila ništa od turnira na svoj email – ili bilo kakvu drugu poruku a da znam za nju. WTA je poslala neko saopštenje, ali to očigledno nema direktne veze sa Grend Slemovima; ponovili su svoj stav i rekli da će razgovarati sa Slemovima o tim različitim privatnim prostorijama i sličnim stvarima. Osećam da sam ja pokrenula tu priču, jer je Karlos posle pričao o tome. Mislim da je to već neko vreme tihi problem među igračima na turnirima, a kada se to desilo sa mnom, sve je postalo više javno. Iskreno, ne znam šta su ovde prikazivali, ali smatram da Rolan Garos ume da radi na pristojan način sa kamerama”, priča nam Gof, i dodaje:

“Ja lično nisam imala iskustva da su emitovali nešto što je intiman, emotivan trenutak ili bilo šta slično. Volim da se pomolim pre svojih mečeva, i obično to radimo u teretani, a oni to nikada nisu emitovali. Sigurna sam da sam pre plakala u toj teretani, i to nikada nisu pustili. Ovde još nisam polomila reket, pa možda ako to uradim, onda će prikazati. (smeh) Znam da ponekad imaju i snimatelje koji vas fizički prate, ali imate opciju da to odbijete ili možete lično da joj kažete: „Ej, ne želim da me snimaju trenutno”, i oni se sklone…”

Na jednom ne-teniskom događaju promena boje poda ukazuje na to kada se ljudi nalaze u zoni koja se snima kamerama. Da li misliš da bi jasna komunikacija o tome pomogla u tenisu, kako bi se izbegli takvi momenti ?