Dva sata i osam minuta je bilo potrebno da Janik Siner uspešno otvori svoju kampanju protiv već žrtvovanog francuza Tabura - kome je ovogodišnja posebna pozivnica donela iskustvo vredno za celu dalju karijeru.

Janik Siner - finale Mastersa u Rimu

Konačni rezultat od 6:1 6:3 6:4 i sve viđeno na terenu svakako ne znači da je svetski broj 1 "istamburao" Tabura, ali je impresivno koliko je - uz više greščica adaptacionog tipa - i dalje u potpunosti kontrolisao tok meča i rezultatsku izvesnost. Na momente se činilo da je Šatrije večeras poslužio Sineru za taktički trening, kroz koji je sebe stavljao u situacije koje bi mogle da ga očekuju protiv iskusnijih izazivača na jedinom "Velikom turniru" koji do sada nije osvojio.

Za to svakako postoje valjani razlozi, ali se italijanski as uopšte nije bavio time, već je želeo da prvo kolo iskoristi kao laboratoriju - a protivnika, ambijent i publiku kao pokusnu materiju za emotivnu aklimatizaciju i dalje učvršćivsnje fokusa za više ciljeve. Ovacije prisutne publike su njen zalog za Sinerov trud da ovde ispiše još jedan čarobni paragraf u istoriji tenisa, ali se razne slučajnosti ne mogu isključiti na tom putu od sedam milja.

Jer - tenis je to...

