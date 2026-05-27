Ako se o najvećem svih vremena skoro sve zna, o njegovom današnjem protivniku Valentanu Roajeu bi od danas moglo da se priča mnogo više.

Iako 74. na ATP rang-listi (jedan od 10 Francuza) i jedan od sedam preostalih "Gala" u glavnom žrebu Rolan Garosa, Roaje ostaje u senci većih imena - možda i zato što se do sada u karijeri suočio sa samo tri Top10 protivnika.

U to smislu će za njega ovo biti karijerni trenutak kao tek drugi put učesnika glavnog žreba na Rolan Garosu. U nimalo lakoj sezoni zabeležio je samo jednu pobedu na ATP nivou na 11 turnira koje je odigrao ove sezone, pa je u njegovom timu dominantno osećanje da se od sada ide - samo uspravno!

"Psihički smo uradili ogroman posao i to mi je zaista bilo potrebno kako bih ponovo izgradio samopouzdanje", kaže nam Roaje.

"Pre svega, bilo je važno ponovo pronaći glad za pobedom koju sam izgubio u poslednje vreme. Imam veoma agresivan, ofanzivan stil igre i često izlazim na mrežu. Ako nemam samopouzdanja, ako nemam tu žarku želju za pobedom, veoma je teško pružiti maksimum na terenu".

Pošto je ubedljivo prošao kroz meč prvog kola, u kojem je savladao Uga Delijena, 23-godišnjak se odjednom našao u situaciji da se priprema za najveći izazov u svojoj karijeri. Iz trnja ka zvezdama - Roaje prenosi kako mu je taj težak period pomogao da ponovo otkrije tu glad za pobedaman i veru u sebe.

"Proteklih nekoliko meseci bili su teški”, rekao je Roaje.

"Kada pomisliš da si uspeo, tenis te spusti na zemlju, natera da ponovo preispitaš sebe, i to je ono što se desilo. Prošao sam kroz neke veoma teške periode u životu i kao takmičar, i kao čovek. To je nešto za šta nikada, kada sam bio mlađi, ne bih pomislio da može da mi se dogodi, ali osećam da je to prošlost. Uspeo sam da se izvučem iz tog ponora, ponovo se osećam dobro na terenu I sve sigurnije igram."

Roajeova otpornost vuče korene iz njegovog odrastanja. Francuz je dobar deo svog detinjstva proveo seleći se širom Istočne Evrope, a to iskustvo je, kako kaže, oblikovalo njegov mentalitet i radnu etiku. Sa 14 godina, Roaje je dve godine trenirao u našoj zemlji, u Teniskoj akademiji Tipsarević i konstantno prilagođavanje i izazovi pomogli su mu da prebrodi teške trenutke sa pozitivnim stavom.

Prilika da se ukrste reketi sa Đokovićem, naročito na Slemu, jeste prilika o kojoj svaki igrač sanja. Za Roajea, to nije samo najveći meč u karijeri, već i šansa da vidi dokle će ga njegovo samopouzdanje i istrajnost odvesti.

"Danas osećam da sam se oslobodio svih loših iskustava i laknulo mi je što ponovo uživam na terenu", podelio je Roaje nakon pobede u prvom kolu.

"Igrati pred francuskom publikom je bilo zajedničko ekstatičko iskustvo, i bio sam zaista srećan što sam na terenu – što se vidi u mojoj igri. Srećan sam i van terena, osećam samopouzdanje i u svakom slučaju, na pravom sam putu", ističe on.

Pa da vidimo kako će sve to izgledati danas…