Koko Gof preživela je pravu dramu na ulicama Pariza samo nekoliko sati pre izlaska na teren na Rolan Garos!

Aktuelna šampionka turnira otkrila je da je doživela saobraćajnu nezgodu zbog koje je morala hitno da menja planove pred prvi meč.

Amerikanka je ipak uspela da zadrži koncentraciju i rutinski savlada sunarodnicu Tejlor Tausend rezultatom 6:4, 6:0, ali je posle susreta priznala da joj priprema za duel nije izgledala nimalo normalno.

Koko Gof na meču protiv Elene Svitoline Foto: Dita Alangkara/AP

"Imali smo manji sudar na putu ka stadionu. Osetila sam udarac, prosula sok po kolima i prvo pomislila da možemo da nastavimo. Međutim, kada sam izašla napolje, videla sam da automobil više nije za vožnju", ispričala je Gof.

Kako je objasnila, policija ih je pustila da nastave put, ali je njen tim na kraju morao da zaustavi taksi kako bi uopšte stigli na vreme na meč.

„Svašta se desilo, pa nisam mnogo mislila o meču. Samo sam bila srećna da sam stigla u komadu“, priznala je američka teniserka kroz osmeh.

Zanimljivo, Gof sada veruje da bi ceo haos mogao da bude čak i dobar znak za nastavak turnira!

"Možda je ovo neki predznak. Toliko se stvari izdešavalo da nisam ni stigla da razmišljam o meču", rekla je šampionka.

Uprkos stresu, druga teniserka sveta delovala je dominantno na terenu i za samo 78 minuta prošla u narednu rundu, gde je čeka Majar Šerif.

Amerikanki očigledno prija i velika vrućina u Parizu.

„Odrasla sam na Floridi, navikla sam na ovakve uslove“, poručila je Gof.