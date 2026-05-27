Slušaj vest

Prvog dana odigravanja drugog kola u muškom i ženskom singlu predstavlja nam zanimljive mečeve iz više razloga, a svakako zbog njihove moguće neizvenosti – po rekordnoj toploti od početka ove paklene majske nedelje u Parizu, prognoziranoj da pređe 34 stepen celzijusa.

Posle “ludog utorka” u kome je turnir izgubio Grend Slem šampione Medvedeva, Čilića, top 10 igrača i prošlogodišnjeg četvrtfinalistu Bublika, 12. nositeljku Noskovu, dvadeset devetog Grikspura, tridesetog Mutea, prošlogodišnju polufinalistkinju Boason i umalo četvrtog nosioca Ože-Alijasima – u riziku da im se pridruže su treći igrač sveta i pretprošli finalista Saša Zverev (protivnik – #43 Mahač), dvostruki finalista Kasper Rud (protivnik - #58 Međedović) i trostruki osvajač “Trofeja Musketara” i još 21 Grend Slem titule Novak Đoković protiv #74 Roajea – što zbog trenutne forme kod nekih, što zbog karakteristične anksioznosti prisutne u ovoj fazi turnira.

1/5 Vidi galeriju Novak Đoković Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia, BURAK AKBULUT / AFP / Profimedia

Zverev ima za cilj da po deseti put stigne do trećeg kola na ovom turniru, zabeleži svoju 550. pobedu na ATP nivou u karijeri i postane drugi čovek koji je ove sezone ostvario 30 pobeda, odmah iza Sinera (37), dok će u njihovom tek drugom meču u karijeri Mahač tražiti treću pobedu protiv Top 5 igrača kako bi izjednačio svoj najbolji rezultat na Rolan Garosu - 3. kolo iz 2024. godine.

Šesnaesti igrač sveta Kasper Rud predvodi ATP turneju po broju pobeda na šljaci (144), finala (18) i titula (12) od početka sezone 2020. i ima za cilj da se vrati u treće kolo Rolan Garosa nakon što je prošle godine izgubio od Boržeša u drugom kolu. Drugi put posle Barselone 2025. (7:5 7:5) ukrstiće rekete sa našim Hamadom Međedovićem, koji se prošle godine ovde plasirao u treće kolo i nastojaće da ponovi taj uspeh protiv Norvežanina – koji se na jedevite jade izvukao iz problema izazvanih toplotom kroz teških pet setova protiv Safiulina u prvom kolu.

Ako bi Novak danas produžio svoju kampanju ka osvajanju rekordnog 25. Grend Slem trofeja – našao bi se u trećem kolu Rolan Garosa 21. godinu zaredom i produžio svoj niz od 30 uzastopnih pobeda protiv francuskih tenisera. Roaje želi da po drugi put u karijeri veže dve pobede na Slemovima i ostvari prvu pobedu protiv nekog od Top 10 igrača u karijeri, i - ni manje ni više – najvećeg svih vremena. U svefrancuskom duelu dana 32. nosilac Ugo Amber sastaje se sa Kventinom Alisom, čime je obezbeđeno prisustvo Francuza u trećem kolu Rolan Garosa po 57. put u 59 izdanja u Open Eri. Amber želi da u svom osmom nastupu prvi put u karijeri veže pobede u glavnom žrebu Rolan Garosa, dok Alis pokušava da drugu godinu zaredom stigne do trećeg kola ovog turnira – jednom i o trošku našeg Miše Kecmanovića prošle godine.

Trinaesti nosilac Karen Hačanov i Marko Trungeliti otvaraju program na terenu „Suzan Lenglen”, zamenivši meč između 8. nosioca Aleksa de Minora i 21-godišnjeg Aleksandera Bloksa, nakon što je mladi Belgijanac morao da se povuče zbog povrede skočnog zgloba. Hačanov ima za cilj da po osmi put stigne do trećeg kola na Rolan Garosu, dok Trungeliti traži treću pobedu protiv nekog od top 20 igrača u karijeri, a drugu na Rolan Garosu, deset godina nakon što je u prvom kolu pobedio desetog tenisera sveta, Marina Čilića.

Posle fantastične jučerašnje pobede francuske 17-godišnje senzacije Moisa Kuamea (3:0 protiv Čilića), danas ćemo gledati još tri tinejdžera: 27. nosioca Rafaela Hodara, 28. Žoaa Fonseku i kvalifikanta Federika Činu. Fonseka traži svoju 50. pobedu na ATP nivou u karijeri protiv ove godine izuzetnog 20-godišnjeg Dina Prižmića kako bi ponovo nastupio u trećem kolu. Hodar, koji igra protiv Dakvorta, i Čina, koji se sastaje sa de Jongom, pokušavaju da se pridruže Sineru (2020), Alkarazu (2021-22), Runeu (2022) i Fonseki (2025) kao jedini tinejdžeri koji su stigli do trećeg kola muškog singla na pariskoj šljaci u ovoj deceniji. Ukoliko sva trojica prođu dalje četvrtog dana, to bi bio prvi put da su tri tinejdžera stigla do trećeg kola muškog singla na Rolan Garosu još od 2006. godine, kada su to učinili tada 19-godišnjaci Đoković, Monfis i Nadal.

Kod dama program predvode četvorostruka šampionka Pariza Iga Švjontek protiv Čehinje Bejlek, trostruka osvajačica Rima i sedma nositeljka Svitolina protiv Španjolke Kuevedo, druga nositeljka Ribakina protiv Ukrajinke Starodubceve, dvostruka šampionka Paolini protiv Argentinke Siere, olimpijska šampionka Benčić protiv Amerikanke Meknali, osvajačica Madrida Kostjuk protiv Amerikanke Volinec, bivša finalistkinja Muhova protiv Uzbekistanke Rahimove i bivša šampionka Ostapenko protiv Poljakinje Linet. S obzirom na do sada viđeno, verovatno je da će u ovoj selekciji iznenađenja danas ipak – izostati.

BONUS VIDEO: