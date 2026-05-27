Teren broj 4 je čest Novakov izbor za pripreme na dan meča, a Kristijan Herison već skoro redovni sparing-partner na svim meridijanima. Iako su ostali mečevi u punoj zamahu, tribine su opet bile pune za našeg asa i njegov tim - od ovog turnira pod vođstvom našeg Dejvis Kup selektora Viktora Troickog.

Iz svega viđenog je jasno da Novak očekuje meč visokog ritma i intenziteta razmena sa osnovne linije - pa su marljivo uvežbavane paralele, dijagonale, agresivnije odigravanje na bekhend, kombinacije dijagonala I paralela - uz stalno posmatranje postavljanja na udarce I eksplozivnost u kretanju po vreloj šljaci. Rađeno je I na servisu I riternu - ali, zanimljivo - mnogo se ranije ušlo u odigravanje test-poena nego što je to inače slučaj. Brzina izmaha I snaga udarca obećavaju mnogo bolji nastup Đokovića nego protiv isključivo servis-orijentisanog Perikara, pa se nadamo da će sve biti na mestu I za koji sat na Šatrijeu...