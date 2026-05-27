Iga Švjontek sa 2:0 savladala je Saru Bejlek.
SA POLA GASA DO TREĆEG KOLA: Iga Švjontek nastavila dominaciju!
Treća teniserka sveta Iga Švjontek plasirala se danas u treće kolo Otvorenog prvenstva Francuske, pošto je u Parizu pobedila češku igračicu Saru Bejlek sa 6:2, 6:3.
Poljska teniserka je do pobede nad 35. igračicom sveta došla za sat i 33 minuta.
Iga Švjontek na Rolan Garosu Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia
Od ukupno osam gemova u prvom setu u šest su viđeni brejkovi, od čega je četiri napravila Švjontek, četvorostruka šampionka Rolan Garosa.
U drugom delu igre teniserke su napravile pet brejkova, a Švjontek je tri puta oduzela servis rivalki, uključujući i ključni brejk u osmom gemu.
Švjontek u trećem kolu čeka pobednicu meča između Letonke Jelene Ostapenko (31. na WTA listi, šampionka Rolan Garosa iz 2017. godine) i Poljakinje Magde Linet (73. na svetu).
Kurir Sport / Beta
