Treća teniserka sveta Iga Švjontek plasirala se danas u treće kolo Otvorenog prvenstva Francuske, pošto je u Parizu pobedila češku igračicu Saru Bejlek sa 6:2, 6:3.

Poljska teniserka je do pobede nad 35. igračicom sveta došla za sat i 33 minuta.

Iga Švjontek na Rolan Garosu Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia

Od ukupno osam gemova u prvom setu u šest su viđeni brejkovi, od čega je četiri napravila Švjontek, četvorostruka šampionka Rolan Garosa.

U drugom delu igre teniserke su napravile pet brejkova, a Švjontek je tri puta oduzela servis rivalki, uključujući i ključni brejk u osmom gemu.

Švjontek u trećem kolu čeka pobednicu meča između Letonke Jelene Ostapenko (31. na WTA listi, šampionka Rolan Garosa iz 2017. godine) i Poljakinje Magde Linet (73. na svetu).

Kurir Sport / Beta

