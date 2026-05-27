Plasman u treće kolo Rolan Garosa izborile su 11. teniserka sveta Švajcarkinja Belinda Benčić i Nemica Tamara Korpač (95. na WTA listi).

Benčić je sa 6:4, 6:0 pobedila američku igračicu Ketrin Makneli (63. na svetu), dok je Korpač bila bolja od 34. teniserke sveta Kineskinje Van Sinju sa 6:2, 2:6, 6:3.

Tamara Korpač

U narednom kolu Benčić čeka pobednicu duela između američke teniserke Pejton Sterns (78.) i Ukrajinke Darje Snigur (93.), a Korpač se sastaje sa boljom iz meča u kojem igraju sedma teniserka sveta Ukrajinka Elina Svitolina i španska igračica Kejtlin Kevedo (126.).

