Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u treće kolo Otvorenog prvenstva Francuske, pošto je u Parizu izgubio od Portugalca Nuna Boržesa sa 6:3, 2:6, 1:6, 2:6.

Ključni brejk u prvom setu srpski teniser je napravio u drugom gemu, da bi nastavak meča u potpunosti pripao Boržesu koji rivalu nije dozvolio nijedan brejk.

U naredna tri seta Boržes je po dva puta oduzimao servis Kecmanoviću.

Boržes u trećem kolu igra protiv ruskog tenisera Andreja Rubljova (13. na svetu), koji je ranije danas pobedio Argentinca Kamilja Uga Karabeljija (59.) sa 6:1, 1:6, 6:3, 7:6 (5).

Do trećeg kola Rolan Garosa stigao je Španac Pablo Karenjo Busta (89. na ATP listi), kojem je meč pri rezultatu 1:1 u setovima predao Australijanac Tanasi Kokinakis (855.).

Karenjo-Busta u sledećoj rundi igra protiv 60. igrača sveta Argentinca Tijaga Agustina Tirantea.

(Beta)