Ukrajinska teniserka Julija Starodubceva plasirala se u treće kolo Otvorenog prvenstva Francuske, pošto je u Parizu pobedila drugu igračicu sveta Elenu Ribakinu sa 3:6, 6:1, 7:6 (4).

Ribakina je u prvom setu dva puta oduzela servis rivalki, u drugom i šestom gemu, dok je Ukrajinka vratila samo jedan brejk u sedmom gemu.

U drugom delu igre Starodubceva je napravila dva brejka, u drugom i četvrtom gemu, a najveća borba viđena je u trećem setu, gde su rivalke napravile po dva brejka.

Starodubceva je bolje počela odlučujući set i povela sa 3:0, da bi Ribakina u osmom gemu vratila i drugi brejk.

Pitanje pobednika rešeno je u super taj-brejku, u kojem je Starodubceva slavila sa 10:4.

U sledećem kolu 26-godišnja Ukrajinka igra protiv pobednice meča između američke igračice Hejli Baptist (26. na svetu) i Kineskinje Sinju Van (148.).

Plasman u treće kolo izborila je sedma teniserka sveta Ukrajinka Elina Svitolina, koja je pobedila Kejtlin Kevedo iz Španije (126. na WTA listi) sa 6:0, 6:4.

Svitolinoj je ovo bio osmi uzastopni trijumf, uključujući i osvajanje mastersa u Rimu, a u narednoj fazi se sastaje sa nemačkom igračicom Tamarom Korpač (95.).

Do trećeg kola Rolan Garosa došla je i Poljakinja Magda Linet (73. na svetu), koja je bila bolja od šampionke iz 2017. godine Letonke Jelene Ostapenko (31.) sa 6:2, 2:6, 6:2.

U sledećem kolu Linet se sastaje sa sunarodnicom i trećom teniserkom sveta Igom Švjontek, koja je četiri puta osvajala Rolan Garos, uz skor od 42 pobede i tri poraza na pariskoj šljaci.

Zanimljivo je da će ovo biti prvi svepoljski meč u istoriji Rolan Garosa, uključujući muški i ženski singl.

Plasman u treće kolo Rolan Garosa izborile su i 15. igračica sveta Ukrajinka Marta Kostjuk, Čehinja Mari Buzkova (28. na svetu), američka igračica Pejton Sterns (78.) i Švajcarkinja Viktorija Golubić (82.)

(Beta)