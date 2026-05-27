Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo Rolan Garosa u Parizu, pošto je pobedio 74. igrača sveta Francuza Valantena Roajea posle četiri seta, 6:3, 6:2, 6:7, 6:3.

"Za mene je ovo jako bitna pobeda. Uslovi su bili jako teški. Jedan veliki aplauz zaslužuje Valentan za prikazanu igru. Veliki izazov je bio za mene od samog početka. Uspeo je da pronađe svoj put u trećem setu. Servirao sam za meč, dvaput imao prednost brejka, na kraju dug meč i dosta izazovnih poena. Nadam se da više neću igrati protiv francuskog igrača do kraja turnira. Dva okršaja i deluje mi kao da sam ovde dve nedelje", istakao je on.

Na kraju je poručio da mu iskustvo ne pomaže u prevelikoj meri.

"Iskustvo pomaže, ali ne suviše. Biti sposoban, posvećen u svakom poenu. Mnogo je lakše reći, nego realizovati. Plus i publika koju je imao. Imao sam meč loptu u trećem setu, ali bio suviše pasivan u tom trenutku. Zaslužio je da dobije taj treći set. Na kraju je bio dovoljan jedan brejk u četvrtom setu. Jako težak meč, velika tenzija".

