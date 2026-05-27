Ako svakako jesmo srećni zbog važne pobede i mnogo bolje igre Novaka Đokovića nego što je to bio slučaj pre dva dana na istom mestu – informacija da je bilo potrebno 3 sata i 44 minuta da se eliminiše neugodni domaći “bejslajner” Valentan Roaje sigurno nije ono što smo želeli da čujemo po izlasku iz rerne u koju se stadion Filip Šatrije pretvorio danas.

Na 34 stepeni celzijusa u hladu – Đokoviću je, uz pobedu, dodatni imperativ bio da se ona dostigne što pre, odnosno da se izbegne svaki duži boravak na terenu od 3 seta. U prva dva – Novak-mašina funkcioniše sjajno i po očekivanjima, dozvolivši protivniku tek 5 gemova. Ali stvari postaju neprijatnije u trećem, i umesto da se posle dva izvedena brejka servisa protivnika posao završi za desetak minuta – Đoković dva puta dozvoljava Roajeru da se vrati u meč i razočaravajuće gubi set u taj-brejku sa 9:7. Ipak, tu se prepoznaju granice sposobnosti 74. igrača sveta, i naš as skoro rutinski privodi meč kraju.

Zadovoljstvo je tu, i u smislu mnogo višeg nivoa nastupa u segmentima koji Novaka čine jednim od favorita za osmi plasman u finale Otvorenog prvenstva Francuske njegov tim ima razloga za (samo)pohvale – ali se pomno pratio meč Fonseka - Prižmić za iscrtavanje planova koji bi mogli da spreče ovakav pad koncentracije i moguć scenario koji bi u trećem kolu eventualno priredio meč u pet setova protiv mladog Brazilca.

Foto: THOMAS SAMSON / AFP / Profimedia

Posle uvodnog komentara da su oba meča (Perikar, Roaje) bila “razumno duga”, Novak koluta očima – u neslaganju, i priča o tome kako je fizički izneo ovaj meč…

“Ne znam da li mi se on sviđa – ili da li se slažem sa Vašim komentarom da su bila „razumno duga”. Kada igrate meč od tri i po sata na šljaci, to jedino može da se opiše kao dugo i veoma iscrpljujuće - barem po mom mišljenju. Fizički sam potrošio prilično energije danas po ovom veoma vrelom danu i veoma izazovnim uslovima. Naravno, moja je krivica što nisam završio meč u tri seta, jer sam u trećem imao dva brejka prednosti i meč lopte. Bio sam previše pasivan u tim poenima, a on je iskoristio svoje šanse i dobio podršku publike koju je i tražio. Očigledno se pravac inicijative promenio, ali uspeo sam da se pregrupišem u četvrtom setu. Krajnji rezultat možda ne oslikava pravo stanje stvari. Protivnik je igrao na visokom nivou, borac je, bio je „napumpan” samopouzdanjem, a to se videlo od prvog poena. Imao je zaista jasne namere šta taktički treba da radi. Nikada se ranije nismo sreli, ali gledao sam neke od njegovih mečeva. Ovo je veoma važna pobeda za men – i iako očigledno nije idealno što sam ostao skoro četiri sata na terenu - pozitivno je kada pobedite”, kaže on.

Upitan da li bi doprineo pisanju koleginog teksta o smečevima – Đoković šaljivo odgovara: “Pričate sa pogrešnom osobom!”

“Moji navijači su smislili i naziv za to, „Đoko-smeč”, što, znate, i nije baš sjajno — imati udarac koji se zove „Đoko-smeč”. Da, to zaista nije bio udarac u koji sam bio toliko siguran u poslednjih 10 ili 15 godina svoje karijere. Možda na samom početku da, ali ne znam; recimo samo da nisam veliki ljubitelj smeča. Ako pogledate neke od mojih mečeva, mislim da će Vam biti jasno zašto”, dodaje Novak.

Kako je u međuvremenu Fonseka pobedio Prižmića, prenosimo vam deo Novakovog odgovora koji se odnosi na njegovog narednog protivnika – Žoaa Fonseku:

“Fonseka je toliko hvaljen u poslednjih par godina, i mislim da su njegov potencijal i kvalitet kao tenisera očigledni – u to nema sumnje. Ima ogromnu podršku Brazilaca gde god da ode. Smatram da je on igrač za veliku scenu. Zaista voli takve prilike, voli da igra u noćnim terminima. Odigrao je sjajan meč sa Sinerom mislim ranije ove godine u Indijan Velsu. Pobedio je Rubljova u Australiji, ako se ne varam, u tri seta – i definitivno može da podigne nivo igre u velikim trenucima i prikaže sjajnu igru. Biće to još jedan težak meč u smislu fizičke potrošnje, razmena i dugih poena. Ne znam da li ćemo igrati danju ili noću. To će takođe, znate, odrediti način na koji ću igrati i možda neke taktičke stvari protiv njega, zbog odskoka lopte, brzine terena itd. Mislim da nas za nekoliko dana ponovo čeka ekstremno vreo dan. Ovi dani su zaista bili veoma, veoma izazovni za igru, mislim za većinu igrača na terenu”, smatra treći nosilac turnira koji je osvajao tri puta.

Kada smo kod te teme sa vrućinom, očigledno je da ste se sa tim često suočavali u Australiji i u Njujorku, ali nikada ranije u Parizu nisu imali ovakav toplotni talas. Da li mislite da bi možda trebalo da ponovo razmotre protokol ovde?

“Zaista ne razumem zašto nemaju pravilo o ekstremnoj vrućini. Zapravo, nisam ni znao. Mislio sam da ono postoji na svakom slemu, ali onda mi je neko rekao da Rolan Garos nema pravilo o vrućini”, kaže on – a kad mu bude rečeno da on zapravo postoji ali da navlačenje krova nije deo tog pravila, Novak nastavlja:

“Dakle, opet je posredi još jedna kombinacija formula i indeksa? Okej. Mislim, vidite, ne znam, o tome se uvek diskutuje, pretpostavljam - ali ako zatvorite jedan krov, a svi ostali igraju napolju, ni to nije fer. Zašto biste zatvorili krov na centralnom terenu, a da svi ostali moraju da igraju po vrućini? Ne bih se složio sa tim, iako bi, naravno, za mene bilo sjajno da igram na centralnom terenu sa zatvorenim krovom po ovako vrelom danu. U Australiji imamo iskustva sa tim, i lično sam to doživeo nekoliko puta. Videli smo poslednjih godina da je bilo odlaganja igre, na sat, dva ili tri, dok ta gornja granica na skali indeksa ne padne, i smatram da je to fer. Iskreno, sa Grend Slemovima to generalno ne bi trebalo da bude problem jer imamo toliko terena. Imamo reflektore, velike terene, mečeve možete rasporediti na neke druge terene, a da i dalje imate publiku na stadionu i sve ostalo. Na drugim turnirima gde nemate takve objekte i uslove, to je očigledno drugačija rasprava, ali ovde... Imamo neke turnire na ATP turneji – kao na primer Umag u Hrvatskoj - gde mečevi počinju kasnije popodne, oko 17:00 časova i igraju se duboko u noć. Da li je idealno igrati posle ponoći - nije –ali ako imate određene dane sa ekstremnim vrućinama i uslovima, onda je možda to nešto što treba razmotriti”, kaže on.

Upitan za veliku nadu grčkog i evropskog tenisa Rafaela Pagonisa – njegovog današnjeg gosta na meču protiv Roajea – i da li već možda razgovara sa njim na grčkom – Novak sa osmehom odgovara:

“Još uvek ne, ali nadam se da ću uskoro. Moram još da poradim na svom grčkom; imao sam sreće sa jezicima, ali grčki je prilično izazovan, moram priznati. Veoma fin dečak, kao i njegov otac, porodica, tim oko njega. To je ono što mi se kod njegao prvenstveno dopada, a zatim zaista sjajna igra za nekoga ko ima samo 14 godina. Poseduje puno potencijala, i trenirali smo zajedno nekoliko puta – ali i jedni pored drugih često pre Rolan Garosa. Tako da sam ga video. Veoma je pohvalno koliko je posvećen, ali on je još dečak. Smeje se, šali se, ima dobru energiju i to mi se sviđa. Rekao sam celom timu, njegovom ocu, da sam tu za njih - a njegov otac se šalio da bih mogao da se pridružim timu u nekoj ulozi kad se penzionišem, Odgovorio sam da će morati da čeka baš dugo (smeh), odnosno da će se verovatno on penzionisati pre mene. Ali šalu na stranu, naravno, on je fin dečak – i zaista mi se dopada sve što radi”, ističe Novak.

(Vuk Brajović)