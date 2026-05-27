Osma teniserka sveta Ruskinja Mira Andrejeva plasirala se u treće kolo Rolan Garosa, pošto je večeras posle tri seta pobedila Marinu Basols iz Španije 3:6, 6:1, 6:1.

Ona je pobedila 175. igračicu na WTA listi posle sat i 53 minuta.

Rolan Garos 2026 Foto: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia, Kurir Sport, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

 U trećem kolu, Andrejeva će igrati protiv Čehinje Marie Boužkove.

Plasman utreće kolo obezbedila Čehinja Kamila Muhova, nakon što je posle dva seta pobedila Kamilu Rahimovu iz Uzbekistana 6:2, 6:2.

Muhova, 10. teniserka sveta, pobedila je 89. igračicu na WTA listi posle sat i 21 minuta.

Čehinja će u trećem kolu igrati protiv Žil Tajhman iz Švajcarske.

Rolan Garos, ulaz u teniski kompleks Izvor: Kurir