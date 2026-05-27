ZVEREV GRABI KA MEČU SA ĐOKOVIĆEM: Nemac sigurno do trećeg kola Rolan Garosa
Treći teniser sveta Nemac Aleksandar Zverev plasirao se u treće kolo Rolan Garosa, pošto je večeras posle tri seta pobedio Čeha Tomaša Mahača 6:4, 6:2, 6:2.
On je pobedio 43. igrača na ATP listi posle sta i 47 minuta.
Masters Majami, Aleksandar Zverev Foto: Rich Storry / Getty images / Profimedia
U narednom kolu Zverev će igrati protiv Francuza Kventina Alisa.
U treće kolo se plasirao i Amerikanac Tomi Pol, nakon što je posle tri seta pobedio Italijana Lorenca Sonega 6:3, 6:2, 6:4.
Pol, 21. teniser sveta, pobedio je 70. igrača na ATP listi posle dva sata i 10 minuta.
U trećem kolu, Pol će igrati protiv boljeg iz duela Međedović - Rud.
