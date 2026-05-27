Treći teniser sveta Nemac Aleksandar Zverev plasirao se u treće kolo Rolan Garosa, pošto je večeras posle tri seta pobedio Čeha Tomaša Mahača 6:4, 6:2, 6:2.

On je pobedio 43. igrača na ATP listi posle sta i 47 minuta.

Masters Majami, Aleksandar Zverev Foto: Rich Storry / Getty images / Profimedia

U narednom kolu Zverev će igrati protiv Francuza Kventina Alisa.

U treće kolo se plasirao i Amerikanac Tomi Pol, nakon što je posle tri seta pobedio Italijana Lorenca Sonega 6:3, 6:2, 6:4.

Pol, 21. teniser sveta, pobedio je 70. igrača na ATP listi posle dva sata i 10 minuta.

U trećem kolu, Pol će igrati protiv boljeg iz duela Međedović - Rud.

Rolan Garos 2 Izvor: Kurir sport