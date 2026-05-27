Srpski teniser Hamad Međedović nije uspeo da se plasira u treće kolo Rolan Garosa, pošto je večeras posle tri seta poražen od 18. tenisera sveta Norvežanina Kaspera Ruda 3:6, 2:6, 4:6.

Međedović, 58. igrač na ATP listi, poražen je posle dva sata i pet minuta.

Hamad Međedović, srpski teniser Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

 U šestom gemu prvog seta Rud je oduzeo servis Međedoviću i prednost brejka zadržao do kraja seta.

Rud je u drugom setu bio ubedljiv i brejkovima u prvom i petom gemu stigao do dva seta prednosti.

Do petog gema trećeg seta nije bilo brejkova, kada je Rud četvrtim svojim brejkom na meču poveo 3:2. Kao i u prvom setu, Rud je sigurnim servisom do kraja seta zadržao brejk prednosti i izborio plasman u treće kolo.

Rolan Garos Izvor: Kurir sport