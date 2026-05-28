ON STOJI NA NOVAKOVOM PUTU: Ovo je reakcija Đokovića kada je saznao ko mu je naredni rival
Kako je tokom konferencije za srpske medije Novak Đoković saznao da je njegov protivnik u trećem kolu Žoao Fonseka, upitan je da li bi mogao da iznese nešto o načinu pripreme za taj meč – i da li bi više voleo da se igra u dnevnom ili noćnom terminu?
“Postoje neke taktičke varijacije i detalji koje čuvamo za sebe i o kojima ćemo diskutovati – ali smo Viktor i ja i Boris već pričali o tome. Naravno, ne želimo da to iznosimo sada u javnost. Što se termina tiče, mislim da se o tome odlučuje sredinom dana, tako da imamo vremena i ujutru da vidimo šta je i kako je – pa možda uputimo i neki zahtev. Naravno, nikad nije garantovano da će turnir izaći u susret po pitanju toga šta bismo mi konačno želeli - jer je činjenica da mene žele uglavnom kao učesnika u večernjim mečevima zbog toga što prodaju tako bolje karte, koliko sam razumeo. Fonseka je odličan igrač - i danju i noću (smeh) – i treba očekivati da će biti opasan u oba termina. Sigurno se neće ispostaviti da je noću drugi igrač nego danju, na primer – ali za obojicu ima neke razlike u tome kako lopta reaguje tokom dana i u noćnim terminima. Videćemo šta bi bilo bolje za mene, uputićemo zahtev, pa ćemo videti šta kažu”, dodaje Novak.
Upitan da li će tražiti “puškice” od Hamada Međedovića koji je Fonseku dobio pre nekoliko nedelja u Rimu – Novak kaže:
“A pa da, Viktor ga je već pitao o tome – a zanimljivo je da je Hame dobio i mog današnjeg protivika Roajea na početku tog turnira!”