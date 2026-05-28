Jedna od glavnih teniskih tema protekle nedelje bila je prelazak Viktora Troickog u Novakov tim – posle prekida saradnje sa Mišom Kecmanovićem.

Kako se dobro krenulo u novom/starom sastavu u Parizu, srpske medije je interesovalo da li je sa Viktorom Troickim postignut neki dugoročni dogovor – ili će se ići dalje od turnira do turnira?

“Što se tiče saradnje sa Viktorom – dogovorili smo se da sarađujemo do kraja godine. Dakle, bićemo zajedno do tada, pa ćemo posle da vidimo šta i kako ćemo dalje”, ističe Novak Đoković, time odgovorivši na pitanje koje bi mu postavio svaki pratilac tenisa u Srbiji.