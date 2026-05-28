Kako je primećeno da Novak Đoković često voli da se nađe u pedagoškoj ulozi prema dolazećim talentima iz svih krajeva sveta, naše medije je interesovalo da li bi taj “trenerski poriv” želeo da pretoči u svoju novu ulogu u tenisu kada završi karijeru – i kao trener prenosi svoja znanja igračima na turneji?

“Ne!” odsečan je Đoković, ali se onda dopunjuje:

“Kao trener – ne, ali definitivno bih razmotrio ulogu konsultanta, mentora ili nešto slično. Na neki način to već i radim – a kad se budem povukao to ću nastaviti zato što me ispunjava i volim da prenosim iskustvo drugima. Čemu znanje ako misliš da ga staviš u džep? Moj stav je da je ispravno to raditi, ali sebe definitivno ne vidim u ulozi trenera koji će putovati sa igračima po turneji”, dodaje on.

Ni posle 10, 15 godina – pitamo ga?

“Ne, zaista ne vidim sebe da to radim. Možda se pojavim na nekom turniru – ili njih par – u nekoj ulozi, ali da putujem po turneji tokom cele godine, zaboravite to”, jasan je Novak, ali onda uz smeh “otvara mala vrata mogućnosti”:

“E, sad – jedino ako mi sin ili ćerka kažu: “Tata, hoću da me ti sada treniraš”, onda je sve moguće””

Znači, to je jedini uslov?

“Tako je – ili ćerka, ili sin, ili dete nekog od vas,” u odličnom raspoloženju nas napušta Novak.