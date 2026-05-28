Prava drama viđena je na Rolan Garosu! Jakub Menšik jedva je ostao na nogama posle brutalnog maratona protiv Marijana Navonea, a nakon meča žestoko je udario na sudiju zbog uslova u kojima se igralo u Parizu.

Mladi češki teniser posle skoro pet sati iscrpljujuće borbe uspeo je da slomi Argentinca i slavi rezultatom 6:3, 2:6, 6:4, 1:6, 7:6, ali je cena pobede bila ogromna. Menšik je tokom meča imao ozbiljne probleme sa grčevima, u jednom trenutku se srušio na šljaku, a po završetku duela jedva je napustio teren.

Paklena vrućina dodatno je otežala uslove za igru, a Čeh nije mogao da sakrije bes zbog ponašanja glavnog sudije.

"Poštujem pravila, ali ovo su bili nehumani uslovi. Na ovakvoj temperaturi sve postaje haos. Svako bi rekao: “Dajte čoveku još nekoliko sekundi”. Nisam dobio ni trunku razumevanja i zbog toga sam čak izgubio prvi servis", poručio je besni Menšik.

Nije želeo previše da ulazi u detalje onoga što se događalo po završetku meča, ali je jasno stavio do znanja šta misli o arbitru.

"Ne želim da komentarišem sve što se desilo posle meča, ali ponašanje sudije ne mogu da poštujem", rekao je češki teniser.

Jakub Menšik legao na teren posle brutalnog maratona protiv Marijana Navonea. Foto: Marleen Fouchier / imago sportfotodienst / Profimedia, BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia

Podsetimo, nakon pobedničkog poena Menšik je legao na teren i delovalo je kao da uopšte ne može da ustane. Bio je iscrpljen do te mere da je medicinska ekipa morala da uđe na teren kako bi mu pomogla da se dozove sebi, ustane i odšeta sa terena.

Iako je uspeo da preživi jedan od najtežih mečeva u karijeri i izbori plasman dalje, veliko je pitanje koliko će Menšik imati snage za narednu rundu posle iscrpljujuće borbe i scena koje su zabrinule sve na stadionu.