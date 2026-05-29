"To je veliko zadovoljstvo. Uvek sam pričao da želim da budem u njegovom delu žreba, jer neće igrati još dugo - a želim to iskustvo da imam. Želim da uživam. Ovo je san. Uživaću protiv najboljeg svih vremena. Nadam se da ću igrati dobro. Naravno, uz dužno poštovanje, probaću da dobijem ovaj meč".

"Obojica su mašine. I dalje mislim da je Novak, zbog toga što je bio treći momak, morao je da ima neverovatnu mentalnu snagu. To je razlika. Obijica igraju neverovatno. Nemam šta drugo da kažem. Novak je ispisao istoriju, ono što Siner radi je sjajno. Ne mogu da kažem da će Janik biti kao Novak, Rafa ili Federer, ali biće tu. Način na koji igra i kako se nosi sa pritiskom je neverovatno. Novak je sjajan, inspirisao je mene, moju generaciju i generaciju pre", istakao je Fonseka.