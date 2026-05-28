Slušaj vest

Specijalni izveštač iz Pariza - Vuk Brajović

Prošlogodišnja finalistkinja i prvoplasirana igračica koja ovde ove godine ima najviše da dokaže, Arina Sabalenka igra protiv domaće igračice Žakemo treći meč dana na stadionu Filip Šatrije, i tek bi neki previše agresivni pasaži u igri snažne Beloruskinje mogli da dovedu do blage rezultatske neizvesnosti u nekim delovoma seta. Braneća šampionka i četvrta nositeljka turnira Koko Gof ima kvalitet da se odlično adaptira na ovonedeljne paklene vrućine (rođena i trenirala na Floridi), ali će za protivnicu imati teniserku sličnih predizpozicija u ovim uslovima – Egipćanku Šerif. Majar je specijalistkinja za ovu podlogu, sposobna je da produži razmene sa osnovne linije – i ukoliko Gof počne da forsira brže osvajanje poena – da kvalitetnim kontrama dovede meč u rezultatsku neizvesnost i načini Amerikanku autodestruktivno anksioznom.

Foto: CHRISTOPHE SAIDI / Sipa Press / Profimedia

Iako je značajno poboljšala svoje kretanje i psihološku staloženost, četvorostruka osvajačica i bivša svetska broj 1 Slemova Naomi Osaka će ove godine morati dobrano da se pomuči kako bi na svom najlošijem turniru (3 puta tek do 3. kola) ove godine napokon preskočila tu razočarajuće nisku prepreku. Doduše, ni njena današnja protivnica Dona Vekić iz Hrvatske ovde nije briljirala (4. Kolo 2019.), pa će se na “botaničkom” stadionu Simon Matije voditi zanimljiva borba iz poena u poen, u kojoj će se obe teniserke oslanjati na svoje glavno oružje – forhend. Duel u singlu koji bi nas najviše interesovao je onaj “sveamerički”- u kome nastupaju sjajna devojka srpskog porekla i velika radilica na terenu Iva Jović (već 17. nositeljka na svom drugom Rolan Garosu) i Ema Navaro – snažna udaračica koja se na turneju vraća posle komplikovane bolesti. Jovićeva je pravi hit na turneji ove sezone, i za mnoge predstavlja favoritkinju iz senke – što bi trebala danas da potvrdi protiv odlične koleginice iz mlađe generacije.

Potencijal za iznenađenje ćemo tražiti u mečevima ovde odlične Ruskinje u singlu i dublu Dajane Šnajder protiv Mekartni Kesler, gde će se agresivna igra sa osnovne linije levoruke Šnajderove “sudariti” sa izrazitim varijacijama u stilu igre ove sezone nadiruće Kesler, u čemu će fizička pripremljenost i strpljenje biti od ključnog značaja. Kanađanka Viktorija Mboko, najmlađa osvajačica Kanadskog Mastersa i učesnica 3.kola ovde u svom debiju prošle godine igra protiv višestruke osvajačice Slemova u dublu Katerine Sinijakove – u sudaru brzine i mladalačkog poleta sa vrhunskim dublerskim instinktima za rešavanje situacija i raznovrsnosti koja može da poremeti ritam protivnice za jedan od najzabavnijih taktičkih mečeva dana.

Njena dubl-partnerka Eliz Mertens, sa kojom je – između ostalog – ove godine osvojila Australijan Open na štetu para Krunić – Danilina – ne bi trebala da ima pretežak posao protiv Čehinje Hvalinske, ali će biti zanimljivo videti da li će uglovi koje će Hvalinska otvarati iz svoje leve ruke na forhendu Hvalinske i lagodnost na sporijim terenima učiniti ovaj meč mnogo konkurentnijim nego što to nosilački statusi sugerišu. Uz to treba napomenuti da umalo-finalistkinja iz 2021. Marija Sakari (prokockala poen za pobedu) igra protiv veoma talentovane Amerikanke Klare Liu na uvek bučnom terenu broj 7 – gde bi jak otpor izazivačice mogao da dovede do nestabilnosti u glavi i igri od tada u Parizu neprepoznatljive Grkinje, a da osvajačica Melburna iz 2025. Medison Kijz ukršta rekete sa Hrvaticom Ružić, koja će teško izaći na kraj sa snažnom serverkom i “bejslajnerkom” iz SAD.

Foto: Vuk Brajović

Naravno, najveće interesovanje naše publike ide ka dublu, odnosno meču para Krunić – Danilina protiv Čehinja Maleckove i Skoh. Prošlogodišnje finalistkinje sa stadiona Simon Matije (poražene u tesnom meču od dubla Paolini – Erani) i iz Melburn Parka ove godine (poražene od Mertens i Siniakove) bi trebale da komforno prođu dalje, iako bi prvi nastup na otvorenom terenu broj 5 po ovoj toploti mogao da bude malo “sporiji” u smislu efektivnosti u prvom setu.

Bonus video: