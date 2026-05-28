Već u prvim satima današnjeg programa Rolan Garosa organizatori su saopštili razočaravajuću vest: novi miljenik publike iz Monaka, dobroćudni džin Valentan Vašero, bio je primoran da se povuče iz žreba zbog povrede leve noge, čime je Alehandro Tabilo bez borbe prošao u naredno kolo, gde će igrati protiv pobednika meča Kuame - Valjeho.

Na stadionu "Filip Šatrije" prvi teniser sveta Janik Siner započinje svoj nastup u drugom kolu turnira sa nizom od 30 uzastopnih pobeda, koji će verovatno pokušati da produži drugom pobedom u karijeri protiv Argentinca Huana Manuela Serundola. Siner ima cilj da stigne do trećeg kola na svom 12. uzastopnom grend slem turniru, iako je pre tri godine upravo na ovom mestu izgubio od Altmajera u drugom kolu. Sa druge strane mreže, Serundolo želi najveću pobedu u karijeri i priliku da postane prvi teniser koji je eliminisao prvog nosioca na Rolan Garosu pre trećeg kola još od Kučere 2000. godine.

Vašeroov rođak i 22. nosilac Artur Rinderkneš pokušaće da se prvi put plasira u treće kolo Rolan Garosa u duelu protiv bivšeg šestog tenisera sveta Matea Beretinija. Francuz je slavio u njihovom jedinom prethodnom okršaju na US Openu 2023. godine, nakon što je Beretini bio primoran da preda meč zbog povrede. Rinderkneš je jedan od četvorice Francuza koji će igrati petog dana turnira, a društvo mu prave šampion juniorskog singla iz 2021. Luka Van Aš, koji igra protiv Nakašime, Igo Gaston protiv 25. nosioca Fransiska Serundola, kao i 17-godišnji Moiz Kuame.

Novo čudo od deteta, Kuame, sa 3:0 u setovima eliminisao je šampiona US Opena iz 2014. Marina Čilića i tako ostvario prvu grend slem pobedu u karijeri, a sada ga očekuje duel sa 71. igračem sveta Adolfom Danijelom Valjehom, kojeg je naš Miomir Kecmanović pobedio u finalu čelendžera u Valensiji pre dve nedelje. Sa 17 godina i dva meseca, Kuame pokušava da postane peti najmlađi teniser koji je stigao do trećeg kola Rolan Garosa u Open eri, kao i najmlađi igrač u trećem kolu nekog grend slema još od Rafaela Nadala, koji je to uspeo sa 17 godina na Vimbldonu 2003. godine. Sa druge strane, Valjeho želi da postane prvi paragvajski teniser koji je stigao do trećeg kola nekog grend slema još od Delgada na US Openu 2002. godine.

Peti teniser sveta Ben Šelton otvorio je svoj pohod na Rolan Garos pobedom u tri seta protiv Meride, a sada će se u njihovom prvom međusobnom duelu sastati sa Belgijancem Rafaelom Kolinjonom. Šelton želi da treću godinu zaredom stigne do trećeg kola u Parizu. Paralelno sa tim, šesti reket sveta Feliks Ože-Alijasim preživeo je višesatni maraton i izbegao rano ispadanje u prethodnoj rundi, pošto je savladao Altmajera u taj-brejku petog seta, a sada ga očekuje duel sa Romanom Andresom Buručagom, koji traži prvi plasman u treće kolo nekog grend slema.

Zanimljivi mečevi biće i okršaj nekadašnjih Top 10 igrača Huberta Hurkača i Frensisa Tijafoa na bučnom terenu broj 14, duel novog člana Top 10 i specijaliste za šljaku Kobolija protiv talentovanog Kineza Vua, susret 18. nosioca Tijena i Argentinca Dijaza Akoste, kao i duel polufinaliste Rima Darderija i Akostinog zemljaka Komesanje. Iz svih tih mečeva dobićemo izuzetno kvalitetne parove trećeg kola, koje često predstavlja jednu od ključnih prekretnica u "životu" svakog grend slem turnira.