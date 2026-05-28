Janik Siner povredio je kuk u meču sa Serundolom u trećem setu. Od tog momenta - Italijan je izgubio 18 vezanih poena i od 5:1 došli smo do 5:7.

Sve to desilo se u trećem setu. U prva dva Siner je rutinski rešavao sve - 6:3, 6:2.

Janik Siner, povreda na meču drugog kola Rolan Garosa Foto: Thibault Camus/AP

Delovalo je da će Siner praktično bez muke proći u treće kolo, ali je usledio pravi pakao za njega. Fizioterapeut je više puta dolazio do njega, ali Italijan je na terenu izgledao baš loše.

Na kraju je Serundolo vezao šest uzastopnih gemova i smanjio zaostatak u setovima (7:5).

Problem Italijanu i to baš ozbiljan počeli su da prave i grčevi. Jedva se kretao po terenu Siner u četvrtom setu, pa je i on pripao Argentincu rezultatom (6:1).

Janik Siner naterao Oreli Tort da prekine meč