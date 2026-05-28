Organizatori su objavili raspored mečeva koji će biti odigrani u petak.
ĐOKOVIĆ TRAŽIO DA IGRA U NAJGOREM TERMINU?! Organizatori odredili - evo kada će Novak igrati protiv Brazilca
Specijalni izveštač iz Pariza - Vuk BrajovićIako su bile razmatrane razne opcije za termin meča trećeg kola muškog singla na Rolan Garosu Novak Đoković - Žoao Fonseka, na kraju se organizator odlučio da zakaže ovaj meč za petak ne pre 15:30 časova u petak, na centralnom stadionu Filip Šatrije.U pitanju je isti termin kao što je bio i meč Đoković - Roaje, pa su gledaoci mogli da vide kakav izazov su predstavjali vremenski uslovi - nalik loncu - u kojima se taj meč igrao.
Ipak, kako se Novak žalio da mu večernji termin protiv Perikara nije odgovarao zato što posle nije mogao dobro da spava, a što bi stvorilo dodatne probleme u pripremama za mečeve - pretpostavka je da je ovo ipak bila takođe želja tima Đoković pred prvi meč sa sjajnim mladim izazivačem (19.god.) iz Brazila - kao i njegovim brojnim i bučnim navijačima.
