Slušaj vest

Iva Jović je posle dva seta pobedila svoju sunarodnicu Emu Navaro 6:0, 6:3.

Jović, 17. teniserka sveta, pobedila je 25. igračicu na WTA listi posle sat i 19 minuta.

U trećem kolu, Jović će igrati protiv Naomi Osake iz Japana, koja je posle dva seta pobedila Hrvaticu Donu Vekić 7:6(1), 6:4.

Osaka, 16. teniserka sveta, slavila je posle sat i 51 minuta.

U treće kolo se plasirala i Ukrajinka Oleksandra Olejnikova, nakon što je posle tri seta pobedila Australijanku Kimberli Birel 6:3, 0:6, 7(10):6(5).

Ukrajinka će u trećem kolu igrati protiv bolje iz duela Šnajder - Kesler.

Ne propustiteTenisĐOKOVIĆ TRAŽIO DA IGRA U NAJGOREM TERMINU?! Organizatori odredili - evo kada će Novak igrati protiv Brazilca
Novak Đoković
TenisĐOKOVIĆA PITALI DA LI ĆE POSTATI TRENER: Njegov odgovor ima samo dva slova
Novak Đoković
TenisSINER KREĆE U POHOD BEZ MILOSTI! Paklen dan u Parizu: Velike zvezde na terenu, drama zbog povreda i lov na senzacije!
profimedia-1099822946.jpg
TenisSRPKINJA ODUŠEVILA NA STARTU ROLAN GAROSA: Krunićeva i Danilina bez milosti do drugog kola!
Aleksandra Krunić i Ana Danilina

Bonus video:

00:22
Doček za Novaka Đokovića na Australijan openu Izvor: Eurosport