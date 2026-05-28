Američka teniserka Iva Jović plasirala se u treće kolo Rolan Garosa.
PARIZ
IVU ČEKA TEŽAK POSAO! Razbila Amerikanu, pred njom je sada još jedna
Iva Jović je posle dva seta pobedila svoju sunarodnicu Emu Navaro 6:0, 6:3.
Jović, 17. teniserka sveta, pobedila je 25. igračicu na WTA listi posle sat i 19 minuta.
U trećem kolu, Jović će igrati protiv Naomi Osake iz Japana, koja je posle dva seta pobedila Hrvaticu Donu Vekić 7:6(1), 6:4.
Osaka, 16. teniserka sveta, slavila je posle sat i 51 minuta.
U treće kolo se plasirala i Ukrajinka Oleksandra Olejnikova, nakon što je posle tri seta pobedila Australijanku Kimberli Birel 6:3, 0:6, 7(10):6(5).
Ukrajinka će u trećem kolu igrati protiv bolje iz duela Šnajder - Kesler.
