Italijanski teniser Flavio Koboli plasirao se u treće kolo Rolan Garosa.
KOBOLI SIGURAN! Kinez osvojio 12 gemova, ali nijedan set
Koboli je posle tri seta pobedio Kineza Đibing Vua 6:4, 6:4, 6:4.
Koboli, 14. igrač sveta, pobedio je 92. tenisera na ATP listi posle dva sata i 12 minuta.
On će u trećem kolu igrati protiv boljeg iz duela Dias Akosta - Tjen.
Plasman u treće kolo danas je obezbedio i Amerikanac Zakarija Svajda, savladavši posle četiri seta Australijanca Adama Voltona 6:3, 6:4, 6(4):7, 6:2.
U trećem kolu, Svajda će igrati protiv boljeg iz duela Serundolo - Gaston.
Portugalac Haime Farija se plasirao treće kolu, pobedivši Nemca Žan-Lenarda Štrufa posle tri seta 7:5, 7:6(1), 6:2, i u trećem kolu će igrati protiv boljek iz duela Hurkač - Tijafo.
