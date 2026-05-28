Koboli je posle tri seta pobedio Kineza Đibing Vua 6:4, 6:4, 6:4.

Koboli, 14. igrač sveta, pobedio je 92. tenisera na ATP listi posle dva sata i 12 minuta.

On će u trećem kolu igrati protiv boljeg iz duela Dias Akosta - Tjen.

Plasman u treće kolo danas je obezbedio i Amerikanac Zakarija Svajda, savladavši posle četiri seta Australijanca Adama Voltona 6:3, 6:4, 6(4):7, 6:2.

U trećem kolu, Svajda će igrati protiv boljeg iz duela Serundolo - Gaston.

Portugalac Haime Farija se plasirao treće kolu, pobedivši Nemca Žan-Lenarda Štrufa posle tri seta 7:5, 7:6(1), 6:2, i u trećem kolu će igrati protiv boljek iz duela Hurkač - Tijafo.

