Turnir ATP Serije 250 u Atini se neće održati ove godine, pa je srpske medije interesovalo da li ima nekih vesti u pogledu ponovnog priređivanja tog turnira u nekom drugom terminu ili sezoni?

Novak Đoković - 2. kolo Rolan Garosa

 “Atina je dobila sada WTA turnir, i moj brat Đorđe će to organizovati u nedelji posle Vimbldona. Biće to lep turnir jer će se održati na betonskim terenima Olimpijskog centra, što smo želeli da uradimo i u slučaju da smo dobili licencu za ATP. Radili smo na tome, međutim nismo dobili licencu od ATP-a jer je za to bila potrebna da se izda nova licenca. Dosadašnja licenca koju smo iznajmljivali se vratila njenim vlasnicima - više iskreno ni ja sam ne znam gde. Mislim da je originalno ta licenca vlasništvo Sankt Peterburga, pa je onda prebačena za Tel Aviv – ali kako je i tamo rat bila je aktivirana u Španiji, zatim u Beogradu – i onda u Atini, ali je u ovoj sezoni ta turnirska nedelja uoči Torina ukinuta jer nije funkcionisala na željeni način za njih”, kaže Novak Đoković, i nastavja:

“Mi se uvek trudimo da organizujemo turnire, mislim da je to sve lepo izgledalo i u Srbiji i u Grčkoj – i verujem da će opet biti prilike za to. Nismo razočarani, jer znali smo da je to scenario vrlo moguć – pa ćemo videti kako će se stvari odvijati u pogledu mogućnosti ponovne organizacije turnira I kod nas u u Srbiji ili Grčkoj. Mislim da li ima apetita za oba turnira - muški i ženski. Marija Sakari će se sa grčke strane uključiti u organizaciju ovog turnira – ali i kao takmičarka - i ona je izuzetno puno pomogla što mi je izuzetno drago jer je stvarno sjajna devojka i već sarađuje sa Đorđem. Dakle, što se turnira iz serije AT tiče, ove godine nećemo organizovati ništa, pa ćemo videti za sledeću”, prenosi nam on.

