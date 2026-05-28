Slušaj vest

Italijanski teniser Janik Sinereliminisan je sa Rolan Garosa. Od je posle pet setova poražen od Argentinca Huana Manuela Serundola 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6.

Siner je vodio 2:0 u setovima i 5:1 u gemovima u trećem setu kada je osetio problem sa grčevima.

Janik Siner morao je da primi medicinsku pomoć od fizioterapeuta u trećem setu.

"Ako izgubim vreme sada, kako to funkcioniše? Ne mogu to da uradim. Ne mogu da čekam", pitao je Siner sudiju.

"Ako ne možeš da čekaš, zavisi šta je problem. Ili dobijaš opomenu zbog prekoračenja vremena, a zatim i kaznu zbog ponašanja. U suprotnom, moramo da vidimo sa fizioterapeutom o čemu se radi", rekao je sudija.

"Ne znam da li je dehidratacija", dodao je Italijan.

"Na tebi je. Ili sada pozovemo fizioterapeuta, pregledaju te, pa nastavljamo meč", odgovorio je arbitar.

Siner je takođe rekao da mu se vrti u glavi i da mora da povraća.

Napustio je teren kako bi ga pregledao fizioterapeut, ali se brzo vratio i nastavio meč.

U sledila je nova duža pauza između setova, pa je Siner ukupno proveo oko 20 minuta van terena, u klimatizovanim uslovima, dok ga je Serundolo čekao na 30+ stepeni Celzijusa.

"Ovo nije pošteno prema Serundolu. Ovo nije povreda. Očigledno su grčevi... Prave izuzetke od pravila za najbolje igrače", prokomentarisao je Džim Kurijer ovu situaciju.

1/8 Vidi galeriju Janik Siner, povreda na meču drugog kola Rolan Garosa Foto: Thibault Camus/AP