Novak Đoković je obogatio svoju karijeru javne ličnosti još jednim profesionalnim angažmanom – kao voditelj programa dodele prestižnih nagrada “Laureus” pre 2 meseca u Madridu.

Kako od tada nije pričao za srpske medije o tom iskustvu, bilo je zanimljivo saznati od njega kako je to tog angažmana došlo i kakvo iskustvo nosi iz toga, odnosno – da li bi to ponovo (ili češće) radio?

Vidi galeriju (VIDEO, FOTO) NOVAK JE BOG SPORTA: Đoković treći put dobio Laureus za najboljeg sportistu na svetu

“Iskreno, uopšte nisam sebe zamišljao kao voditelja i to je bio predlog Laureusa. Ja sam to prihvatio samo zbog njih, jer mnogo volim tu organizaciju. Ona je našim ljudima u Srbiji poznata pre svega zbog dodele nagrade za najboljeg sportistu koga biraju članovi Akademije - vrhunski sportisti i legend, njih oko 66-67. Nagrade su svakako važan deo njihovih aktivnosti, ali ono što se možda manje zna je da tokom cele godine sprovode fantastične humanitarne programe po Africi i ostalim kontinentima, gde kroz sport oni praktično šire sreću i aktiviraju te zajednice, ruralne sredine. Meni je to izuzetno lepo i plemenito, i upravo pričamo na temu saradnje sa našom Fondacijom na Balkanu ili negde drugde”, otkriva nam Novak, i nastavlja:

“Što se ove prilike konkretno tiče, ispostavilo se da ću tada biti u Španiji – i iako sam već znao da neću igrati ovaj turnir u Madridu jer mi rame još nije bilo spremno – skoknuo sam na kratak let do Madrida i rekao - kad sam već tu, voleo bih da prisustvujem Laureusu, kao što je to bio slučaj prošle godine kad sam igrao u Madridu kada se sve idealno poklopilo I kada sam dodelio nagradu. Ove godine su predložili da vodim program sa Ejlin Gu, što me je zainteresovalo kao iskustvo. Pripreme nisu bile nešto duge, lepo su to organizovali kako ne bismo morali previše vremena da provodimo u tome. Sve je odrađeno samo u par sati noći pre i na dan manifestacije što se samih proba tiče, uz ostale aktivnosti i medijskih obaveza, obačenja i ostalog”, prenosi nam Novak.

“Drago mi je da mogu da se prijavim za voditelja ako više ne bude išlo sa ovim tenisom. Videćemo šta i gde – možda dnevnik, mošda Žika – ili novi Milojko Pantić, moliću lepo!” duhovito završava druženje sa srpskim medijima novi “kolega” sa vrha teniskog Panteona…