Janik Siner, kao prvi reket sveta, izgubio od najslabije rangiranog tenisera
SINERA ĆE OVAJ PODATAK JOŠ VIŠE DA BOLI: Ovo se nije desilo od 1998. godine! Janik postavio negativan rekord
Svet tenisa ovo nije video još od 1998. godine.
Prvi teniser sveta Janik Siner poražen je od Manuela Serundola u 2. kolu Rolan Garosa i time ispisao negativnu stranicu ovog sporta.
Janik Siner, povreda na meču drugog kola Rolan Garosa
Argentinac, koji je trenutno 56. na ATP listi, je najniže rangirani igrač koji je pobedio svetskog broja jedan na Rolan Garosu u poslednjih 28 godina. Prethodno je Ramon Delgado, kao 97. na listi, savladao Pita Samprasa.
Inače, u poslednjih 20 godina, Janik Siner je tek drugi prvi nosilac koji je izgubio u drugom kolu (R64) muškog singla na grend slemovima, nakon Rafaela Nadala na Australijan openu 2023. godine.
