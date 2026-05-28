Slušaj vest

Prvi teniser sveta Italijan Janik Siner nije uspeo da se plasira u treće kolo Rolan Garosa, pošto je posle pet setova poražen od Argentinca Huana Manuela Serundola 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6. Italijan je poražen od 56. igrača na ATP listi posle tri sata i 31 minuta.

"Jako teško za njega. Ja nisam mogao da dobijem više od tri gema po setu, tako da sam prosto imao sreće, žao mi je. On jeste zaslužio, servirao je čak da dobije meč, ali mislim da su to bili grčevi, ili pritisak, i njegovo telo nije izdržalo", rekao je Serundolo posle meča i dodao:

"Kako da ne, super srećan sam. Moram da igram najbolje, da nastavim najbolje što mogu. Ovo je šljaka, to je moja omiljena podloga, volim ovde da igram, i nadam se da ću biti spreman za sledeći meč", ističe Serundolo.

Janik Siner, povreda na meču drugog kola Rolan Garosa Foto: Thibault Camus/AP

U trećem kolu, Serendulo će igrati protiv boljeg iz duela Landaluse - Kopriva.

Ne propustiteTenisNESTVARNE SCENE U PARIZU - SINER 20 MINUTA VAN TERENA! Italijan ua raspravi sa sudijom - ona mu očitala žestoku bukvicu!
Janik Siner
TenisSINERA ĆE OVAJ PODATAK JOŠ VIŠE DA BOLI: Ovo se nije desilo od 1998. godine! Janik postavio negativan rekord
Janik Siner, Rolan Garos
Ostali sportoviFINALNI VIKEND RAGBIJA U SRBIJI! Kulminacija na Banjici - Rad protiv Partizana za titulu!
Ragbi Srbija finalni vikend
TenisKATASTROFA JANIKA SINERA I PROBLEMI KAKVE NIKADA NIJE IMAO! Italijan prošao kroz pakao, bio na gem od pobede, a onda nije mogao da stoji na nogama!
Janik Siner

00:40
Rolan Garos, ulaz u teniski kompleks Izvor: Kurir