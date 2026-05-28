Pedeset četvrti igrač sveta Huan Manuel Serundolo je iz turnira izbacio neprikosnovenog šampiona na šljaci ove sezone (30 pobeda u nizu), uzastopnog osvajača sedam Mastersa (time i najmlađeg GrendMastera – osvajača svih turnira serije 1000) i kandidata za Karijerni Slem – prvog igrača sveta Janika Sinera posle prave sportske drame I nemilih scena koje je zapanjena publika pratila u poslednjoj trećini ovog meča.

Iako je Siner tražio da igra u ovom terminu (po navodima medija), paklena vrućina je odnela svoj danak baš na najboljem igraču sezone – i to kada je izgledalo da će meč rutinski privesti kraju. Naime, posle dva lako osvojena seta (6:3 6:2) i pri rezultatu 5:1 – najednom kreću fizički problemi za Sinera. Italijan kreće da se presamićuje, opipava razne delove tela – a Serundolo osvaja narednih 16 poena i stiže do 5:4 u tom setu. Pri rezultatu 0:40 u desetom gemu, Siner uspeva da isforsira da mu se ukaže medicinski tajm – aut, ali to mu ne donosi nikakav boljitak – već još neprijatnih scena grčeva, povraćanja, bola…

Siner pokušava sve što može da ostane u igri, ali Argentinac veoma zrelo igra u tim trenucima, kreće da otvara ceo teren i muči načetog protivnika da proba da te loptice stigne – ali se često ni ne upućuje ka njima. Na kraju, posle 3 sata i 36 minuta – Serundolo prolazi desnom dijagonalom Sinera na osnovnoj liniji i ostvaruje pobedu svoje karijere – uzevši 18 od poslednjih 20 gemova od momenta kada su problemi počeli da opsedaju velikog šampiona za konačnih 3:5 2:6 7:5 6:1 6:1.

Sada je jasno – veliki šampion ima velike problem sa toplotom, i konačno je konstatovano da on danas doživeo toplotni udar – zbog čega konačno nije kažnjen što je pri kraju trećeg seta otišao na medicinski tajm-aut. Drugi šampion – onaj najveći – Novak Đoković sada ima izuzetno povoljnu situaciju sa “Sinerove” strane žreba u slučaju da reši sve izazove koji ga čekaju u njegovim narednim kolima: Fonseka, najverovatnije Rud, zatim De Minor, Menšik ili Rubljov, a u polufinalu Hodar ili Zverev.

Sa druge strane – najveći kandidati za polufinale naziru se u liku Šeltona ili Darderija, odnosno Feliksa Ože Alijasima i Kobolija, ako se u međuvremenu ne dese još neki šokantni rezultati sa te strane.

Da li ćemo posredstvom ovih neverovatnih zbivanja 7. juna na stadionu Filip Šatrije prisustvovati najvećem uspehu u dosadašnjoj istoriji tenisa, možda i nenadmašnom uopšte?

Ne držite dah…

(Vuk Brajović)