OVAKO IZGLEDA NOVAKOV PUT NA ROLAN GAROSU! NEMA ALKARAZA, NEMA NI SINERA! Da li je ovo najbolja šansa za 25. gren slem titulu?!
Senzacionalan poraz Janika Sinera od Huana Manuera Serundola u 2. kolu Rolan Garosa odmah je promenio poredak kada su u pitanju favoriti za osvajanje ovog gren slema.
Naravno, u prvi plan izbija Novak Đoković, kome je cilj osvajanje 25. gren slem titule u karijeri.
Neće biti lako Đokoviću, naravno, ali svakako je odsustvo dvojice najboljih olakšalo posao.
Novaku, koji je treći nosilac u Parizu, sa druge strane mreže u petak staje 28. na svetu, Brazilac Žoao Fonseka.
Đoković bi u četvrtom kolu išao na pobednika meča Kasper Rud (15) - Tomi Pol (24), a u četvrtfinalu bi ga najverovatnije čekao Aleks de Minor, trenutno osmi na svetu.
Viđeno polufinale bi bilo sa drugim nosiocem, Aleksandrom Zverevim.
I dok je Novakov deo žreba manje-više poznat još od početka, sada se stvari pomeraju u gornjem delu žreba gde je bio Siner.
U prvi plan izbijao Feliks Ože-Alijasim, četvrti nosilac i Ben Šelton, peti nosilac. Najveće su šanse da jedan od njih dvojice stigne do finala.