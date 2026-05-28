Senzacionalan poraz Janika Sinera od Huana Manuera Serundola u 2. kolu Rolan Garosa odmah je promenio poredak kada su u pitanju favoriti za osvajanje ovog gren slema.

Naravno, u prvi plan izbija Novak Đoković, kome je cilj osvajanje 25. gren slem titule u karijeri.

Novak Đoković

 Neće biti lako Đokoviću, naravno, ali svakako je odsustvo dvojice najboljih olakšalo posao.

Novaku, koji je treći nosilac u Parizu, sa druge strane mreže u petak staje 28. na svetu, Brazilac Žoao Fonseka.

Đoković bi u četvrtom kolu išao na pobednika meča Kasper Rud (15) - Tomi Pol (24), a u četvrtfinalu bi ga najverovatnije čekao Aleks de Minor, trenutno osmi na svetu.

Viđeno polufinale bi bilo sa drugim nosiocem, Aleksandrom Zverevim.

I dok je Novakov deo žreba manje-više poznat još od početka, sada se stvari pomeraju u gornjem delu žreba gde je bio Siner.

U prvi plan izbijao Feliks Ože-Alijasim, četvrti nosilac i Ben Šelton, peti nosilac. Najveće su šanse da jedan od njih dvojice stigne do finala.

Rolan Garos, ulaz u teniski kompleks