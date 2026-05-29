Srpski teniser Novak Đoković meč 3. kola Rolan Garosa protiv Žoaa Fonseke igraće u petak ne pre 15.30 časova.
NOVAK OPET PO VRUĆINI BIJE BITKU NA ROLAN GAROSU: Evo gde možete pratiti prenos meča Đoković - Fonseka
Program na "Filip Šatrijeu" počinje u podne, a otvaraju ga poljske teniserke Magna Linet i Iga Švjontek. Nakon njih, na teren će Mira Andrejeva i Mari Buzukova. Tek posle toga očekuje se da na teren izađu Novak i Fonseka.
Njihov duel možete gledati na kanalima Eurosporta, dok tekstualni prenos meča možete pratiti na našem sajtu.
Novak Đoković - 2. kolo Rolan Garosa Foto: THOMAS SAMSON / AFP / Profimedia
Đoković je, podsetimo, u prva dva kola za rivale imao tenisere iz Francuske. Prva prepreka bio mu je Đovani Mpeši Perikar, a njega je savladao nakon četiri seta igre. Zatim je bio bolji i od Valentana Roajea, takođe nakon četiri seta.
Naredni Noletov protivnik Žoao Fonseka trenutno zauzima 30. mesto na ATP listi.
