Slušaj vest

Šta se desilo Janiku Sineru na terenu danas – pitali su mediji?

“Nisam se dobro osećao na terenu, ali to može da se desi ponekad. Imao sam dobru situaciju u trećem setu da završm meč, ali su tada problem krenuli da se dešavaju. Sve čestitke njemu, odlično je odigrao od tih momenata nadalje”, kaže svetski broj 1.

Šta se osećao u trenucima muke?

“Mučio sam se, vrtelo mi se u glavi, pala mi je energija. Probao sam da odserviram za pobedu, ali mi je energija pala. Nisam se dobro osećao od jutra, bilo mi je muka. Sredinom trećeg seta mi postaje baš teško, nisam mogao da pronađem energiju. Nije bilo pretoplo, i isključivo je moje stanje kumovalo ovome”, iskren je Siner.

“Dosta stvari se složilo u međuvremenu, nisam se dovoljno oporavio posle svih nedavnih napora i mnoštva odigranih turnira do samog kraja. Nisam dobro spavao, bilo mi je muka ujutru – ali je to normalno na Slemovima – i desilo se ovo što ste videli na terenu”, dodaje on.

1/8 Vidi galeriju Janik Siner, povreda na meču drugog kola Rolan Garosa Foto: Thibault Camus/AP

Kako bi ovo poredio sa mukama koje je imao u Šangaju, u Melburnu?

“U Šangaju je vlaga bila visoka, u Melburnu je bilo veoma toplo na betonu. I ovde je bilo toplo ali nisam crkao zbog toplote. Ovo nije bilo u planu, iznenadilo me je. Sada imam dovoljno vremena da se oporavim, neću igrati ništa pre Vimbldona.”

Da li ima komentar na baksuznost ovog događaja – u situaciji kada je bio favorit da napokon osvoji pariski Slem?

“Gledam pozitivno na stvari, a to je svakako osvajanje tri Masters turnira zaredom na šljaci. Dobro sam igrao do danas, kretao se, servirao – ali ponavljam, puno stvari je uticalo na ovo. Treba mi malo vremena na miru, da razmislim I procesiram šta se desilo – pa onda ide Vimbldon. Posle toga imamo važne nastupe – Montreal, Sinsinati, Njujork – i puno važnih turnira u nastavku sezone!”

Da li je imao neki plan da se “isčupa” iz ovakve situacije posle medicinskog tajmauta?

“Prepustio sam 4. set da probam da se oporavim, jer u 5. setu sve biva moguće, kao što dobro znamo. Ipak, nisam imao dovoljno energije na kraju. Ne pamtim da sam bio ovako slab I bez energije kao danas, što je šteta jer sam do 5:1 u trećem igrao veoma dobro. Ipak,to je sport”, dodaje on.

Da li bi bilo bolje da je preskočio neki od Mastersa koje je uzastopno igrao pre Pariza?

Teško je reći da li bi bilo boje da sam nešto od turnira propustio do danas – pa da bih ovo izbegao. Naravno, rano ispadanje nije poželjno ali je pitanje da li bi preskakanje negog od Mastersa pomoglo” dodaje on na kraju

(Vuk Brajović)