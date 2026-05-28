Tri i po godine otkako je na Opštinski građanski sud u Zagrebu stigla privatna tužba tenisera Gorana Ivaniševića protiv njegove bivše supruge Tatjana Dragović, jer smatra da mu majka njihovo dvoje dece duguje više od 2,47 miliona evra na ime navodne pozajmice, sud je nakon niza peripetija doneo odluku.

Sud je zaključio da nekada prvi reket Hrvatske nije uspeo u sporu te mu bivša manekenka ne duguje ništa pa joj, mora platiti 173.937 evra parničnog troška s kamatama.

Ta je odluka usledila nakon što veštak nije uspeo da sprovede finansijsko veštačenje kako bi se utvrdio tačan protok novca među bivšim supružnicima, poput onoga sa zajedničkog računa u Monaku, jer Goran Ivanišević, za razliku od Tatjane Dragović, nije dostavio kompletnu traženu dokumentaciju.

Sud je na dispoziciji imao iskaze bivših supružnika, kao i materijalnu dokumentaciju, pa čak i međusobne poruke koje su razmenjivali, te je zaključeno da između njih nije bio sklopljen ugovor o pozajmici, niti je bio ugovoren ikakav rok vraćanja novca, ali i da nije dovoljna sama predaja novca tuženoj.

"Nesporna je činjenica da je tužena podizala novac sa zajedničkog računa u banci u Monaku. Čak i pod pretpostavkom da se radilo o novcu koji pripada isključivo tužitelju (kao što Ivanišević tvrdi, a Dragović osporava), nije dovoljan zaključak da je između stranaka zaključen ugovor o pozajmici, već je odlučno je li tužitelj tuženoj određeni iznos novca dao na raspolaganje uz ugovorenu obvezu vraćanja u dogovorenom roku.

Prema oceni suda, navedeno ne proizlazi iz iskaza. Tužitelj je kazao da je dogovorio s tuženom da ona može podizati novac u banci za decu koliko njima treba, ali da je ona s tog računa, protivno dogovoru, prebacivala za sve što njoj treba u životu i nakon prestanka braka. A to je tužitelj pasivno promatrao pet godina", naveo je sudija u obrazloženju presude, podsećajući da iznos zajma treba biti određen da bi se radilo o ugovoru o zajmu, jer prebacivanje unapred neodređenog iznosa ne može se kvalifikovati kao pozajmljivanje.

Sudija se potom osvrnuo na deo iskaza Gorana Ivaniševića u kojem je rekao da je "pet godina gledao kako Dragović prebacuje novac u iznosima koji premašuju potrebe njihove zajedničke dece jer su, kako je naveo, formalno bili u braku pa je to dopustio...".

"Iz toga proizlazi da je dopuštao da tužena prebacuje novac za koji je znao da joj nije dužan platiti. Osim što je sud vezan činjeničnim tvrdnjama stranaka, tužitelj tvrdi da je novcem tuženoj pomagao iako je bio svestan da to nije dužan da učini. Tako tužitelj nema pravo na vraćanje bez osnove stečenih iznosa. Odredbom čl. 1112. st. 1. ZOO-a propisano je da ko izvrši uplatu znajući da nije dužan platiti, nema pravo zahtevati vraćanje. A tužitelj je sam iskazao da je pasivno promatrao kako ona neovlašteno s njegovog računa podiže novac", naveo je sudija, dodajući i da iz Ivaniševećevog "iskaza ne proizlazi da bi bio ugovoren rok vraćanja, a to je bitan sastav ugovora o zajmu".

Prema tužbi, od 2015. do 2021. Ivanišević joj je u više navrata pozajmio 2,9 miliona evra u različitim valutama. Novac joj je isplaćivan sa zajedničkog računa u Monte Karlu kao i sa njegovog računa u Zagrebačkoj banci.

Novac mu je trebala vratiti do kraja 2021. godine, ali je naveo u tužbi i da mu je do tada vratila tek deo - 454.538 evra ostavši mu dužna još tačno 2.477.962 evra, a koji iznos potražuje s kamatama.