KOD DAMA BEZ IZNENAĐENJA: Osorio i Kasatkina u trećem kolu Rolan Garosa
Kolumbijska teniserka Kamila Osorio plasirala se u treće kolo Rolan Garosa, pošto je posle tri seta pobedila Kazahstanku Juliju Putincevu 7:5, 6:7(8), 7:5.
Ona će u trećem kolu igrati protiv Ruskinje Ane Kalinskaje, koja je danas posle dva seta pobedila svoju sunarodnicu Alinu Kornejevu 7:6(2), 6:4.
U treće kolo se plasirala i Francuskinja Dian Pari, nakon što je posle dva seta pobedila Amerikanku An Li 6:3, 6:4, posle sat i 36 minuta igre.
Ona će u trećem kolu igrati protiv Amerikanke Amande Anisimove, kojoj je Austrijanka Julija Grober zbog povrede predala meč.
Australijanka Darija Kasatkina je plasman u treće kolo obezbedila pobedivšiposle dva seta Susan Bandeki iz Švajcarske 7:5, 7(13):6(11).
Ona će u trećem kolu igrati protiv bolje iz duela Sabalenka - Žakemon.
