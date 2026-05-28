Kolumbijska teniserka Kamila Osorio plasirala se u treće kolo Rolan Garosa, pošto je posle tri seta pobedila Kazahstanku Juliju Putincevu 7:5, 6:7(8), 7:5.

Ona će u trećem kolu igrati protiv Ruskinje Ane Kalinskaje, koja je danas posle dva seta pobedila svoju sunarodnicu Alinu Kornejevu 7:6(2), 6:4.

U treće kolo se plasirala i Francuskinja Dian Pari, nakon što je posle dva seta pobedila Amerikanku An Li 6:3, 6:4, posle sat i 36 minuta igre.

Ona će u trećem kolu igrati protiv Amerikanke Amande Anisimove, kojoj je Austrijanka Julija Grober zbog povrede predala meč.

Australijanka Darija Kasatkina je plasman u treće kolo obezbedila pobedivšiposle dva seta Susan Bandeki iz Švajcarske 7:5, 7(13):6(11).

Ona će u trećem kolu igrati protiv bolje iz duela Sabalenka - Žakemon.

(Beta)