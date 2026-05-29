Huan Manuel Serundolo je ime koje se danas najčešće pominje u svetu tenisa.

Serundolo je izbacio Janika Sinera, prvog tenisera sveta, u drugom kolu Rolan Garosa.

Huan Manuel Serundolo

Samo jedna titula u karijeri

Argentinac se tek treći put u karijeri plasirao u drugo kolo nekog od gren slem turnira, a sada je prvi put uspeo da prođe u treće kolo.

Huan Manuel nije bio poznat široj javnosti pre meča sa Sinerom. Na Rolan Garos je stigao kao 56. igrač na svetu, sa samo jednom titulom u karijeri, i to iz 2021. godine kada je slavio na domaćem terenu u Kordobi.

Prošle godine najveći uspeh je napravio kada je stigao do finala na ATP turniru u Gštadu.

Potiče iz poznate porodice

Međutim, potiče iz poznate teniske porodice. Počeo je da igra tenis sa samo tri godine u akademiji svog oca, čuvenog trenera Alehandra Serundola. Kao levoruki igrač, prirodno je što se ugledao na Rafaela Nadala i nije čudo što mu je Rolan Garos omiljeni gren slem.

I tu nije kraj, njegov rođeni brat, tri godine stariji Fransisko Serundolo, trenutno je aktivan na ATP turu. Brat ima četiri titule u karijeri i 10 miliona zarađenih dolara. Najveći renking mu je bio 16. mesto, a trenutno je 27. na svetu. I dalje je u igri na Rolan Garosu.

Huan Manuel Serundolo bi posle trijumfa nad Sinerom mogao da se probije u prvih 50 na svetu.

