Arina Sabalenka, trenutno prva teniserka sveta, uspešno je prebrodila i drugu prepreku na Rolan Garosu pošto je pobedila domaću igračicu Elzu Žakmo sa 7:5, 6:2.

Beloruska teniserka je do trijumfa nad 67. teniserkom sveta došla za sat i 35 minuta.

Arina Sabalenka Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

No, pobeda će biti brzo zaboravljena, a jedan od razloga je sada već čuveni izazov koji Novak Đoković i Arina Sabalenka upućuju jedno drugom.

Đoković je dan ranije kroz pokrete Majkla Džeksona izazvao Arinu, a sada mu je Sabalenka odgovorila.

"Šta je sledeće, Novače?", upitala ga je.

A evo šta je po završetku meča, Sabalenka odgovorila na Novakov izazov.

Čekamo naredni Novakov potez.