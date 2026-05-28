Kuame, 318. teniser sveta, pobedio je 71. igrača na ATP listi posle četiri sata i 59 minuta.

On će u trećem kolu igrati protiv Čileanca Alehandra Tabila.

Plasman u treće kolo obezbedio je i Amerikanac Frensis Tijafo, savladavši posle pet setova Poljaka Huberta Hurkača 6(5):7, 7:6(5), 6:4, 6(1):7, 6:4.

Tijafo, 22. igrač sveta slavio je posle četiri sata i 47 minuta.

U trećem kolu, Tijafo će igrati protiv Portugalca Haimea Farija.

U narednu rundu se plasirao i Argentinac Fransisko Serundolo, nakon što je posle četiri seta pobedio Francuza Uga Gastona 2:6, 6:4, 6:2, 6:1.

Serundolo, 26. teniser sveta, pobedio je 118. igrača na ATP listi posle dva sata i 46 minuta.

On će u trećem kolu igrati protiv Amerikanca Zakarija Svajde.

(Beta)