Francuski teniser Moiz Kuame plasirao se u treće kolo Rolan Garosa, pošto je posle pet setova pobedio Paragvajca Adolfa Valjeha 6:3, 7:5, 3:6, 2:6, 7(10):6(8).
Tenis
GREND SLEM U PARIZU: Kuame, Tijafo i Serundolo u trećem kolu Rolan Garosa
Slušaj vest
Kuame, 318. teniser sveta, pobedio je 71. igrača na ATP listi posle četiri sata i 59 minuta.
On će u trećem kolu igrati protiv Čileanca Alehandra Tabila.
Plasman u treće kolo obezbedio je i Amerikanac Frensis Tijafo, savladavši posle pet setova Poljaka Huberta Hurkača 6(5):7, 7:6(5), 6:4, 6(1):7, 6:4.
Tijafo, 22. igrač sveta slavio je posle četiri sata i 47 minuta.
U trećem kolu, Tijafo će igrati protiv Portugalca Haimea Farija.
U narednu rundu se plasirao i Argentinac Fransisko Serundolo, nakon što je posle četiri seta pobedio Francuza Uga Gastona 2:6, 6:4, 6:2, 6:1.
Serundolo, 26. teniser sveta, pobedio je 118. igrača na ATP listi posle dva sata i 46 minuta.
On će u trećem kolu igrati protiv Amerikanca Zakarija Svajde.
(Beta)
Reaguj
Komentariši