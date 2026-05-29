Atmosfera na Rolan Garosu dodatno se usijala uoči duela ukrajinske teniserke Oleksandre Olinjikove i Ruskinje Dijane Šnajder, pošto je Ukrajinka na konferenciji za medije iznela niz teških optužbi na račun svoje naredne rivalke.

Oleksandra Olijnjikova

Nakon što je izborila plasman u treće kolo, Olinjikova je pred novinare došla spremna. Pored torbe ukrašene bedževima povezanih sa ukrajinskim vojnim organizacijama, sa sobom je donela i telefon sa fotografijama i objavama za koje tvrdi da predstavljaju dokaz povezanosti Šnajderove sa ruskom propagandom.

"Na terenu me to ne remeti. To je sport. Nekad pobedi jedan, nekad drugi. Ali problem je što se taj meč uopšte igra, jer je Dijana Šnajder učestvovala na turniru kompanije koja finansira ratne zločine", poručila je Olinjikova.

Ukrajinska teniserka zatim je pokazala fotografije za koje tvrdi da prikazuju Šnajderovu na događajima spornih kompanija, a posebno se osvrnula na aktivnosti Ruskinje na društvenim mrežama.

"Ona je lajkovala objave ruskih propagandista. Mogu da vam pošaljem sve te materijale. Ljudi moraju da znaju o čemu se radi", rekla je Olinjikova.

Tu se nije zaustavila. Ukrajinka je povukla i veoma kontroverzno poređenje.

"Igrati na turniru kao ovaj, je kao da igrate na naciste, na turniru za Gestapo oficire od strane kompanije koja je izgradila Aušvic. Ne postoji razlika za mene. To što svi ćute zbog toga što je ta osoba uradila, to je ludo", izjavila je ona.

Ipak, naglasila je da tokom meča pokušava da se fokusira isključivo na tenis.

"Kada sam na terenu, mislim samo na igru. Ali van terena razmišljam o stvarima koje se dešavaju kod kuće, o napadima i opasnosti sa kojom se suočavaju ljudi u Ukrajini. Ignorisati sve to bilo bi apsurdno", poručila je Olinjikova.

Njene izjave izazvale su veliku pažnju u Parizu, pa će duel sa Šnajderovom sada imati mnogo veći značaj od običnog meča trećeg kola. Dodatnu emotivnu težinu celoj priči daje činjenica da je Ukrajinku u Parizu bodrio njen otac, za kojeg mediji navode da služi u ukrajinskim oružanim snagama.