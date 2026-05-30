Izgubljena sudska bitka protiv bivše supruge Tatjane Dragović ponovo je vratila Gorana Ivaniševića u centar medijske pažnje.

Nekadašnji šampion Vimbldona ovih dana puni naslovne strane zbog spora vrednog 2,4 miliona evra, ali to nije prvi put da se o njegovom privatnom životu naširoko govori. Naprotiv, ljubavne veze, brakovi, raskidi i afere slavnog tenisera godinama su intrigirali javnost, a njegov emotivni život neretko je bio jednako buran kao i mečevi po kojima ga pamti teniski svet.

Voditeljke i manekenke

Najuspešnji hrvatski teniser u istoriji i prvi šampion Vimbldona sa ovih prostora, bio je pravi mamac za atraktivne dame krajem devedesetih i početkom dvehiljaditih godina.

Markantni Hrvat, koji je od 2017. u skladnom braku sa voditeljkom Nives Čanović, oduvek je bio slab na manekenke i dame sa TV ekrana, pa je njegov ljubavni život često privlačio ogromnu pažnju javnosti.

Još početkom devedesetih Ivanišević je uplovio u vezu sa Danijelom Gračan, jedinom Hrvaticom koja je ponela titulu Kraljice sveta. Danijela se zbog tenisera preselila u Monte Karlo, u kom su jedno vreme živeli zajedno i redovno ga je pratila na turnirima. Međutim, veza nije potrajala. Nakon razlaza Danijela se udala za fudbalskog trenera Nenada Gračana, sa kojim ima tri ćerke.

Krajem devedesetih uplovio je u vezu sa bivšom suprugom Tatjanom Dragović. Tada 18-godišnu manekenku ugledao je na naslovnici "Cosmopolitana" dok je bio na jednom putovanju. Preko prijatelja je pronašao njen broj i pozvao je na večeru u Njujorku.

Tatjana je bila izuzetno uspešan model, miljenica brojnih poznatih dizajnera i časopisa. Snimala je kampanje za najveće brendove iz sveta mode, živela je u Njujorku i sjajno zarađivala.

Na dočeku Nove godine u Dubaiju 1999. godine Goran je zaprosio Tatijanu, a 2004. godine dobili su ćerku Amber Mariju, a tri godine kasnije sina Emanuela, pa je manekenka zbog ljubavi i porodice napustila karijeru.

Tatjana Dragović

Afera

Delovalo je da imaju savršen brak, da žive život iz bajke, a onda je usledio šok. Godine 2008. otkriveno je da Ivanišević ima ljubavnu aferu sa tada izuzetno uspešnom i popularnom voditeljkom hrvatskog "RTL", Vanjom Halilović.

Teniser je u startu oštro negirao aferu, ali istina je na kraju ipak isplivala na videlo.

"Ja tu curu uopšte ne poznajem. Tatijana i ja se volimo i ja nisam čovek koji bi varao svoju ženu, zbog sebe i svoje porodice. Istina jeste da svaka veza ima probleme, pa tako i naša, ali ne mora odmah iz toga da se vadi zaključak da imam ljubavnicu", zagrmeo je tada Goran.

Međutim, preljubnici su nakon toga uhvaćeni na delu. Goran i Vanja snimljeni su kako tokom noći izlaze iz zgrade u kojoj su se tajno sastajali. Za Dan zaljubljenih našli su se u stanu koji je bio u vlasništvu rođake Vanje Halilović i novinari su ih dva puta "ulovili" kako napuštaju svoje "ljubavno gnezdo".

Skandal je odjeknuo u javnosti i Tatijana je izbacila Ivaniševića iz njihovog zajedničkog stana. Novinari su bili ispred zgrade kada je Goran najuren, pa su zabeležili momenat kada iznosi svoje stvari iz stana. To je razbesnelo slavnog tenisera koji je izvadio palicu za golf i razbio opremu jednom fotografu koji se našao na licu mesta.

Javno izvinjenje

Nakon što je uhvaćen u preljubi sa voditeljkom, ceo region je brujao o tome. Nije imao kud, pa je rešio da uputi javno izvinjenje Tatijani.

"Imao sam potrebu javno da se oglasim jer sam povredio osobu do koje mi je neizmerno stalo. Svestan sam da sve što kažem ili učinim ne može umanjiti moja dela i posledice istih. Ovim putem se izvinjavam svojoj supruzi što sam je povredio. Ona je jedina osoba koju volim, sa kojom đelim da provedem svoj život i nadam se da će mi jednog dana oprostiti. Moram reći da se ne osećam krivim ni prema kome osim Tatjani i našoj deci" poručio je tada Ivanišević.

Sunovrat karijere

Nakon afere sa Ivaniševićem voditeljka Vanja Halilović doživela je sunovrat u karijeri.

Velika ljaga bačena je na njeno ime i reputaciju, zbog čega je počela da gubi angažmane na televiziji. Zbog svega što se izdešavalo plavokosa lepotica napravila je zaokret u karijeri, povukla se iz javnosti i od tada skirva svoj privatni život. Danas je u srećnoj vezi sa uspešnim preduzetnikom Franom Barbierijem.

Tatjana mu je oprostila prevaru i par se venčao naredne godine u Kaliforniji. Međutim, brak nije dugo potrajao - par godina kasnije usledio je buran razvod.

Bitka na sudu

Ivanišević je protiv svoje dugogodišnje životne i poslovne partnerke pokrenuo postupak zbog prevare. Zatražio je blokadu svih njenih privatnih i poslovnih računa, a tužio je i njihovu ćerku Amber Mariju.

Tatjana je u jednom intervjuu otkrila da je doživela fizički napad od strane bivšeg supruga.

"Goran Ivanišević me hvatao za vrat i gušio, pa onda plakao i govorio da nije tako mislio. Bojala sam se da li ću preživeti misleći da decu štitim od ekscesa. Ćutnjom sam godinama dopuštala da sila njihovog oca raste", govorila je Tatjana Dragović.

U oktobru 2023. godine Goran je tužio Tatjanu i tražio polovinu stana koji je Tatjana poklonila ćerki, a izrazio je i želju da više ne plaća alimentaciju.

"Ovako... Onog trenutka kada sam se usudio da potražim novac koji sam zaradio pre i tokom braka, koji je T. D. (bivša supruga Tatjana Dragović, prim. aut.) prisvojila mimo svih zakona i ugovora, postao sam porodični nasilnik i miljenik sudova. Sada samo još čekam tužbu koja bi trebalo da kaže da je dotična T. D. osvojila Vimbldon i dve olimpijske medalje, a možda i osvojila još neki grend slem, ali to još sud treba da utvrdi. Za sve upite i ostalo, molim da se javite mojim advokatima gospodinu Mandiću i gospodinu Staniću koji se bave ovim slučajem već dugo vremena. Uz dužno poštovanje, Goran", oglasio se Ivanišević nakon optužbi.

Tri i po godine otkako je na Opštinski građanski sud u Zagrebu stigla privatna tužba tenisera Gorana Ivaniševića protiv njegove bivše supruge Tatjana Dragović, jer smatra da mu majka njihovo dvoje dece duguje više od 2,47 miliona evra na ime navodne pozajmice, sud je nakon niza peripetija doneo odluku.

Sud je zaključio da nekada prvi reket Hrvatske nije uspeo u sporu te mu bivša manekenka ne duguje ništa pa joj, mora platiti 173.937 evra parničnog troška s kamatama.

Nakon burnog razvoda sa Tatjanom, Goran je uplovio u vezu sa 10-godina mlađom voditeljkom i glumicom Nives Čanović. Posle godinu dana veze par se u tajnosti venčao, a 2018. dobili su sina Olivera.