Slušaj vest

Huan Manuel Serundolo je pobedio Janika Sinera nakon drame i izuzetno teških trenutaka kroz koje je prošao Italijan.

Siner je imao dva seta prednosti i 5:1 u trećem setu, ali je iznenada potpuno pao, borio se sa jakim bolovima koje je trpeo. Jedva je stajao na terenu i kretanje mu je bilo prilično otežano.

Argentinac se prvo vratio u meč, a onda uspostavio potpunu dominaciju, napravio preokret i obezbedio plasman u treće kolo.

"Video sam ga na možda 3:0 na početku trećeg seta i primetio sam da pravi drugačije vrste servisa i voleja kako bi skratio poene. Onda je počeo snažno da udara forhendom, pokušavao je da poene osvaja na kraći način. Primetio sam da nešto nije dobro, dobio je poene pre toga prilično lako. Zašto bi menjao taktiku i kratio poene?", rekao je Serundolo i dodao:

1/9 Vidi galeriju Janik Siner, povreda na meču drugog kola Rolan Garosa Foto: Thibault Camus/AP

"Tim je počeo da ga bodri, video sam da je nešto čudno. Bilo je 6:3, 6:2, 3:0, zašto sve to? Trudio sam se da ostanem mentalno spreman i guram najbolje što mogu i vidim da li će popustiti malo. To se desilo i bila je to ključna stvar da ostanem mentalno i vratim se od tog rezultata".

Otkrio je Argentinac šta mu je rekao Siner na mreži nakon završetka meča.

"Na mreži mi je rekao... Sjajan je momak. Čestitao mi je i rekao: 'Srećno do kraja turnira'. Rekao sam mu da mi je žao zbog njega, zbog grčeva i što se oseća loše", priča Argentinac.

U trećem kolu Serundolo će igrati protiv Martina Landalusea.

Bonus video: