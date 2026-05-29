Slušaj vest

Rolan Garos doživeo je pravi zemljotres već u prvoj nedelji takmičenja!

Posle šokantne eliminacije Janika Sinera, glavnog kandidata za pehar u Parizu, potpuno se promenila slika u muškom žrebu, a među najvećim dobitnicima je Novak Đoković.

1/6 Vidi galeriju Novak Đoković - 2. kolo Rolan Garosa Foto: THOMAS SAMSON / AFP / Profimedia

Kladionice su odmah reagovale na neočekivani rasplet i značajno povećale šanse srpskog asa da dođe do rekordne 25. Grend slem titule. Ipak, uprkos tome što je Novak jedini preostali teniser u žrebu sa osvojenim najvećim trofejima, bukmejkeri i dalje ulogu glavnog favorita dodeljuju Aleksandru Zverevu. Procenjuju da Saša ima 33 odsto šansi da osvoji turnir, dok Novaku daju oko 20 odsto mogućnosti.

To je posebno zanimljivo ako se zna da Nemac, iako godinama pripada samom vrhu svetskog tenisa, nikada nije uspeo da osvoji Grend slem trofej. Zverev je do sada igrao u tri finala najvećih turnira i sva tri puta ostao praznih šaka.

Prvi bolan poraz doživeo je na US Openu 2020. godine, kada je protiv Dominika Tima ispustio prednost od dva seta. Četiri godine kasnije stigao je do finala Rolan Garosa, ali ga je zaustavio Karlos Alkaraz, dok je početkom ove godine poražen i u finalu Australijan opena.

Uprkos tome, kladionice mu daju najveće šanse za osvajanje pehara u Parizu, procenjujući da bi upravo Nemac mogao da iskoristi proređeni žreb i konačno stigne do prvog Grend slem trofeja u karijeri.

Od igrača iz samog vrha ATP liste u konkurenciji su ostali još Novak Đoković, Feliks Ože-Alijasim i Aleks de Minor, ali nijedan od njih nema iskustvo osvajanja najvećih turnira kakvo poseduje srpski as.

Zbog toga mnogi smatraju da bi upravo Novak mogao da bude najveći dobitnik haosa koji je nastao u Parizu. Ukoliko uspe da iskoristi otvoren put ka završnici, Đoković bi mogao da stigne do istorijskog 25. Grend slem pehara i još jednom pomeri granice tenisa.