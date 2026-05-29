U meču koji bi mogao da se ispostavi kao presudan za ambicije 24-strukog osvajača Grend Slem trofeja da rekordnu riznicu upotpuni za četvrti iz Pariza, Novak Đoković sastaje se prvi put na turneji sa 19-godišnjim Žoaom Fonsekom. Kako se Brazilac nije ni rodio kada je Novak prvi put učestvovao na Rolan Garosu 2005., fascinantna je statistika da je od momenta kada je Žoao ugledao svet avgusta 2006. nadalje naš as stigao barem do četvrtfinala u 18 od 19 izdanja Rolan Garosa (jedini poraz u trećem kolu – Kolšrajber 2009. godine.

Današnjim uspehom bi po dvadeseti put stigao do četvrtog kola na Rolan Garosu, čime bi produžio svoj apsolutni rekord – dok bi u suprotnom Fonseka postao prvi tinejdžer koji je pobedio Đokovića na jednom Slemu i ujedno se po prvi put plasirao u četvrto kolo na ovom nivou takmičenja. Osim mladalačke energije, naboja i boljih rezultata ove sezone, malo šta bi moglo da se istakne kao relativna prednost Fonseke – ali je Novak odličnom igrom u 3 od 4 seta protiv Roajea pokazao da je mašina postigna radnu temperaturu i da vodeno hlađenje funcioniše besprekorno po ovdašnjoj vrelini – što nije bio slučaj sa Sinerom juče.

Treći teniser sveta Aleksandar Zverev suočava se sa neugodnim Francuzem Kentanom Alisom u reprizi njihovog okršaja iz četvrtog kola mastersa u Majamiju marta ove godine. Nemac će nastojati da se plasira u četvrto kolo Rolan Garosa devetu godinu zaredom I produži svoj niz od 25 uzastopnih pobeda protiv igrača koji se nalaze van prvih 10 na ovom turniru, ali je Alis “voćka čudnovata” (pitajte Kecmaovića na sećanja iz 2025. odavde), a kako je tek jedan od dvojice preostalih domaćih tenisera u muškom žrebu (uz Kuamea), 29-godišnji teniser i publika će tražiti najveću pobedu u njegovoj karijeri večeras u “prajm-tajmu” na Šatrijeu kako bi stigao do svog prvog četvrtog kola na Slemu.

Dvostruki finalista Kasper Rud predvodi ATP turneju po broju pobeda na šljaci (145), finala (18) i titula (12) od početka sezone 2020. godine, i ulazi u meč trećeg kola protiv 21. tenisera sveta Tomija Pola sa vođstvom od 4-2 u međusobnim duelima. Norvežanin ima za cilj da produži svoj nepobedivi niz protiv Amerikanaca na šljaci (13-0) kako bi po četvrti put stigao do osmine finala na pariskom grend slemu – a verovatno jedini “jenki” kome šljaka nije strana od početka karijere traži svoju 50. Grend Slem pobedu u karijeri i prvu pobedu protiv top 20 igrača na ovom turniru.

Jedanaesti nosilac Andrej Rubljov traži svoju petu uzastopnu pobedu nad prvim reketom Portugala Nunom Boržešom, posle one izvojevane u tri seta u Monte Karlu ranije ove godine – u nastojanju da se po četvrti put plasira u četvrto kolo Rolan Garosa. Posle uspešnog “miniranja” našeg Miše Kecmanovića na putu ka trećem kolu po treći put u Parizu, Boržeš ima za cilj da postane prvi Portugalac koji je stigao do četvrtog kola u istoriji Rolan Garosa. Kao i kod Zvereva – ni ovde ne treba u potpunosti isključiti moguće iznenađenje u konačnom ishodu, što bi “Novakov” žreb učinilo još zanimljivijim…

Na terenu Simon Matje, 19-godišnji Rafael Hodar, fascinantan u svojoj de facto prvoj godini na ATP turneji (17-3 na šljaci) i ohrabren osvajanjem prve ATP titule u Marakešu i dva uzastopna četvrtfinala Mastersa u Madridu I Rimu sastaje se sa 21-godišnjim Aleksom Mihelsenom. Amerikanac želi da postane prvi igrač koji je pobedio Hodara pre četvrtfinalne faze na šljaci ove sezone, dok Hodar traži svoj prvi plasman u četvrto kolo Grend Slema koga je u ovom veku proslavio njegov imenjak Nadal.

Jedan od onih koji bi mogli da se nađu na putu Novaku Đokoviću je i sedmi teniser sveta Aleks de Minor, koji se plasirao u treće kolo nakon što mu je Bloks predao meč bez borbe. Protivnik mu je 20-godišnji Jakuba Menšik, koji je u sredu slavio protiv Navonea posle mukotrpnih četiri sata i 41 minuta igre. Australijanac vodi u njihovim međusobnim duelima sa 5-0, uključujući i osvajanje poslednjih 9 odigranih setova u nizu – uz strahovit umor koji Čeh sigurno oseća i dalje.

Rekli bismo – mečevi predvidivog ishoda u Parizu danas, ali smo proteklih dana videli kako ove godine ništa ne sme biti uzeto zdravo za gotovo…

